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Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы - РИА Новости, 05.08.2023
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Туризм
 
06:05 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/puteshestviya-1888278418.html
Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы
Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы - РИА Новости, 05.08.2023
Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы
Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной, если не считать скандала с выселением группы детей из отеля в Турции. Как и ожидалось, с 1 августа иностранцы из... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T06:05
2023-08-05T06:05
туризм
туризм
новости - туризм
россия
коломбо
китай
визы
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной, если не считать скандала с выселением группы детей из отеля в Турции. Как и ожидалось, с 1 августа иностранцы из 55 стран начали получать электронные визы для посещения РФ, а в Абхазии стали штрафовать гостей за появление вне пляжа в купальниках. Еще – возобновились групповые поездки в Китай. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.С 1 августа начали действовать сразу несколько новаций. Так, заработала система выдачи электронных виз для граждан 55 стран. В Минеральных Водах с 1 августа ввели курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.Около 90 детей угрожают выселить из гостиницы в Турции, потому что отправивший их российский лагерь не оплатил отель. За ситуацией уже следят и Роспотребнадзор, и Генконсульство в Анталье. На юге России – сильная жара. В выходные ожидается до 43 градусов. Высокие температуры будут не только в Краснодарском крае, но и в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. Жара продлится до среды, предупреждает МЧС.Расширяется география полетов за рубеж. Так, "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает число рейсов на Шри-Ланку и Мальдивы. С 9 сентября в Коломбо количество вылетов в Коломбо увеличится с двух до трех, а с 1 октября – с четырех до семи – в Мале. Авиакомпания "Россия" с 14 августа возобновляет программу полетов из Сочи в Турцию, Армению и ОАЭ.Из неприятного: авиакомпания "Туркменистан" с 1 августа приостановила все рейсы из Ашхабада в Москву. Причина – временами непростая обстановка в столичной воздушной зоне.Новость российских курортов. Между Анапой и Геленджиком 5 августа запускают быстроходное пассажирское судно "Комета".Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Теперь страна может получать сведения о туристах нарушителях и не пускать их к себе.В Абхазии со вторника в 20 раз – до шести тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Туристы отреагировали бурно: одни восприняли новость радостно, другие – возмущались, что и так загорать негде. В Египте открыли горячую линию для недовольных туристов.Туроператоры рассказали, как подорожали путевки этим летом. Из-за роста курса валют в среднем расходы путешественников выросли на 15 процентов.Восстанавливается турпоток между РФ и КНР. Так, в Приморском крае на этой неделе возобновились групповые туристические поездки. И китайцы начали тестировать безвиз. Первая группа из Поднебесной заедет к нам уже на следующей неделе. Посол Ирана тоже подтвердил старт безвизовых поездок между его страной и РФ.И еще одна хорошая новость: генконсульство Китая в Петербурге сообщило об открытии 8 августа долгожданного визового центра.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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туризм, новости - туризм, россия, коломбо, китай, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Коломбо, Китай, Визы
Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы

Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара на курортах России, рост цен на путевки

© РИА Новости / Яков АндреевТомичи спасаются от долгожданной жары мороженым и купанием в фонтанах
Томичи спасаются от долгожданной жары мороженым и купанием в фонтанах - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной, если не считать скандала с выселением группы детей из отеля в Турции. Как и ожидалось, с 1 августа иностранцы из 55 стран начали получать электронные визы для посещения РФ, а в Абхазии стали штрафовать гостей за появление вне пляжа в купальниках. Еще – возобновились групповые поездки в Китай. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
С 1 августа начали действовать сразу несколько новаций. Так, заработала система выдачи электронных виз для граждан 55 стран. В Минеральных Водах с 1 августа ввели курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.
Около 90 детей угрожают выселить из гостиницы в Турции, потому что отправивший их российский лагерь не оплатил отель. За ситуацией уже следят и Роспотребнадзор, и Генконсульство в Анталье.
На юге России – сильная жара. В выходные ожидается до 43 градусов. Высокие температуры будут не только в Краснодарском крае, но и в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. Жара продлится до среды, предупреждает МЧС.
Расширяется география полетов за рубеж. Так, "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает число рейсов на Шри-Ланку и Мальдивы. С 9 сентября в Коломбо количество вылетов в Коломбо увеличится с двух до трех, а с 1 октября – с четырех до семи – в Мале. Авиакомпания "Россия" с 14 августа возобновляет программу полетов из Сочи в Турцию, Армению и ОАЭ.
Из неприятного: авиакомпания "Туркменистан" с 1 августа приостановила все рейсы из Ашхабада в Москву. Причина – временами непростая обстановка в столичной воздушной зоне.
Новость российских курортов. Между Анапой и Геленджиком 5 августа запускают быстроходное пассажирское судно "Комета".
Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Теперь страна может получать сведения о туристах нарушителях и не пускать их к себе.
В Абхазии со вторника в 20 раз – до шести тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Туристы отреагировали бурно: одни восприняли новость радостно, другие – возмущались, что и так загорать негде.
В Египте открыли горячую линию для недовольных туристов.
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки этим летом. Из-за роста курса валют в среднем расходы путешественников выросли на 15 процентов.
Восстанавливается турпоток между РФ и КНР. Так, в Приморском крае на этой неделе возобновились групповые туристические поездки. И китайцы начали тестировать безвиз. Первая группа из Поднебесной заедет к нам уже на следующей неделе.
Посол Ирана тоже подтвердил старт безвизовых поездок между его страной и РФ.
И еще одна хорошая новость: генконсульство Китая в Петербурге сообщило об открытии 8 августа долгожданного визового центра.
Девушка идет кататься на серфе, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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