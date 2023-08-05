https://ria.ru/20230805/puteshestviya-1888278418.html

Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы

Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы - РИА Новости, 05.08.2023

Важное в туризме за неделю: электронные визы, жара в России, новые рейсы

Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной, если не считать скандала с выселением группы детей из отеля в Турции. Как и ожидалось, с 1 августа иностранцы из... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T06:05

2023-08-05T06:05

2023-08-05T06:05

туризм

туризм

новости - туризм

россия

коломбо

китай

визы

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прошедшая неделя оказалась довольно спокойной, если не считать скандала с выселением группы детей из отеля в Турции. Как и ожидалось, с 1 августа иностранцы из 55 стран начали получать электронные визы для посещения РФ, а в Абхазии стали штрафовать гостей за появление вне пляжа в купальниках. Еще – возобновились групповые поездки в Китай. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.С 1 августа начали действовать сразу несколько новаций. Так, заработала система выдачи электронных виз для граждан 55 стран. В Минеральных Водах с 1 августа ввели курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.Около 90 детей угрожают выселить из гостиницы в Турции, потому что отправивший их российский лагерь не оплатил отель. За ситуацией уже следят и Роспотребнадзор, и Генконсульство в Анталье. На юге России – сильная жара. В выходные ожидается до 43 градусов. Высокие температуры будут не только в Краснодарском крае, но и в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. Жара продлится до среды, предупреждает МЧС.Расширяется география полетов за рубеж. Так, "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает число рейсов на Шри-Ланку и Мальдивы. С 9 сентября в Коломбо количество вылетов в Коломбо увеличится с двух до трех, а с 1 октября – с четырех до семи – в Мале. Авиакомпания "Россия" с 14 августа возобновляет программу полетов из Сочи в Турцию, Армению и ОАЭ.Из неприятного: авиакомпания "Туркменистан" с 1 августа приостановила все рейсы из Ашхабада в Москву. Причина – временами непростая обстановка в столичной воздушной зоне.Новость российских курортов. Между Анапой и Геленджиком 5 августа запускают быстроходное пассажирское судно "Комета".Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Теперь страна может получать сведения о туристах нарушителях и не пускать их к себе.В Абхазии со вторника в 20 раз – до шести тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Туристы отреагировали бурно: одни восприняли новость радостно, другие – возмущались, что и так загорать негде. В Египте открыли горячую линию для недовольных туристов.Туроператоры рассказали, как подорожали путевки этим летом. Из-за роста курса валют в среднем расходы путешественников выросли на 15 процентов.Восстанавливается турпоток между РФ и КНР. Так, в Приморском крае на этой неделе возобновились групповые туристические поездки. И китайцы начали тестировать безвиз. Первая группа из Поднебесной заедет к нам уже на следующей неделе. Посол Ирана тоже подтвердил старт безвизовых поездок между его страной и РФ.И еще одна хорошая новость: генконсульство Китая в Петербурге сообщило об открытии 8 августа долгожданного визового центра.

https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html

россия

коломбо

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, коломбо, китай, визы