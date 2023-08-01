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В Приморье возобновили безвизовый обмен туристами с Китаем

В Приморье возобновили безвизовый обмен туристами с Китаем - РИА Новости, 01.08.2023

В Приморье возобновили безвизовый обмен туристами с Китаем

Безвизовые групповые туристические поездки между Приморским краем и Китаем возобновлены, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:52

2023-08-01T12:52

2023-08-01T12:54

туризм

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

китай

приморский край

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Безвизовые групповые туристические поездки между Приморским краем и Китаем возобновлены, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем стартовал во вторник, 1 августа. Теперь китайские туристы снова смогут посещать Приморье, а приморцы - Поднебесную без получения визы", – сообщили в пресс-службе правительства Приморья.По словам главы приморского агентства по туризму Арсения Крепского, чье заявление приводит пресс-служба, первые путешественнки из Китая прибудут в регион уже во вторник.В конце июля глава минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о скором запуске безвизового туристического обмена и уточнил, что его планируется начать к 1 августа. Действие межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках было приостановлено из-за пандемии COVID-19. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что соглашение возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы.

https://ria.ru/20230726/kitay-1886331593.html

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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, китай, приморский край, туризм, новости - туризм