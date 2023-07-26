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В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
11:31 26.07.2023 (обновлено: 16:30 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/kitay-1886331593.html
В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем
В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем - РИА Новости, 26.07.2023
В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем
Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:31
2023-07-26T16:30
туризм
новости - туризм
россия
китай
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
иран
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл — РИА Новости. Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы", и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем, — сказал он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. — Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены, и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут".В начале июля в Минэкономразвития сообщили, что с Китаем и Ираном завершена процедура обмена списками турорганизаций, необходимая для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию.Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках. Оно было заключено 1 июля 2021 года и предусматривало, что граждане могут посещать другую страну без виз с турцелями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.
https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
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новости - туризм, россия, китай, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, иран
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Иран
В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем

Глава МЭР Решетников заявил о запуске 1 августа групповых безвизовых поездок в Иран и КНР

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы фотографируются в квартале Запретный город, Пекин
Туристы фотографируются в квартале Запретный город, Пекин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл — РИА Новости. Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы", и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем, — сказал он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. — Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены, и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут".
В начале июля в Минэкономразвития сообщили, что с Китаем и Ираном завершена процедура обмена списками турорганизаций, необходимая для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию.
Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках. Оно было заключено 1 июля 2021 года и предусматривало, что граждане могут посещать другую страну без виз с турцелями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.
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