https://ria.ru/20230726/kitay-1886331593.html

В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем

В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем - РИА Новости, 26.07.2023

В МЭР сообщили о начале группового безвиза для туристов с Ираном и Китаем

Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:31

2023-07-26T11:31

2023-07-26T16:30

туризм

новости - туризм

россия

китай

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

иран

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл — РИА Новости. Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном начнется со дня на день, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы", и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем, — сказал он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. — Мы обменялись перечнями туроператоров, все процедуры завершены, и буквально со дня на день рассчитываем, что первые группы к нам приедут".В начале июля в Минэкономразвития сообщили, что с Китаем и Ираном завершена процедура обмена списками турорганизаций, необходимая для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию.Решетников в конце марта сообщил, что Россия и Иран в текущем году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках. Оно было заключено 1 июля 2021 года и предусматривало, что граждане могут посещать другую страну без виз с турцелями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, китай, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, иран