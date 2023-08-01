https://ria.ru/20230801/egipet-1887552103.html
В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов
В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов - РИА Новости, 01.08.2023
В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов
Власти Египта запустили горячую линию для туристов, недовольных сервисом в стране, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:04
2023-08-01T12:04
2023-08-01T12:04
туризм
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египет
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Власти Египта запустили горячую линию для туристов, недовольных сервисом в стране, сообщает Egypt Independent.Ассоциация турагентов Египта (ETAA) объявила, что запустила горячую линию. По телефонному номеру 19654 или на электронный адрес Tourism@mota.gov.eg местные и иностранные туристы могут обращаться с жалобами и предложениями.В заявлении организации говорится, что такая мера призвана помочь в поиске оперативных решений экстренных проблем. Замминистра туризма и древностей Гада Шалаби отметила, что служба работает круглосуточно.Кроме того, ведомство предписывает гостиницам размещать номер горячей линии на видном месте у стойки регистрации. Также номер телефона и электронный адрес должны быть указаны на всех туристических и археологических объектах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Отдых на море, Туризм
В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов
В Египте открыли горячую линию для недовольных туристов
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Власти Египта запустили горячую линию для туристов, недовольных сервисом в стране, сообщае
т Egypt Independent.
Ассоциация турагентов Египта (ETAA) объявила, что запустила горячую линию. По телефонному номеру 19654 или на электронный адрес Tourism@mota.gov.eg местные и иностранные туристы могут обращаться с жалобами и предложениями.
В заявлении организации говорится, что такая мера призвана помочь в поиске оперативных решений экстренных проблем. Замминистра туризма и древностей Гада Шалаби отметила, что служба работает круглосуточно.
Кроме того, ведомство предписывает гостиницам размещать номер горячей линии на видном месте у стойки регистрации. Также номер телефона и электронный адрес должны быть указаны на всех туристических и археологических объектах.
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