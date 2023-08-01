https://ria.ru/20230801/egipet-1887552103.html

В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов

В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов - РИА Новости, 01.08.2023

В Египте открывают горячую линию для жалоб туристов

Власти Египта запустили горячую линию для туристов, недовольных сервисом в стране, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:04

2023-08-01T12:04

2023-08-01T12:04

туризм

новости - туризм

египет

отдых на море

туризм

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Власти Египта запустили горячую линию для туристов, недовольных сервисом в стране, сообщает Egypt Independent.Ассоциация турагентов Египта (ETAA) объявила, что запустила горячую линию. По телефонному номеру 19654 или на электронный адрес Tourism@mota.gov.eg местные и иностранные туристы могут обращаться с жалобами и предложениями.В заявлении организации говорится, что такая мера призвана помочь в поиске оперативных решений экстренных проблем. Замминистра туризма и древностей Гада Шалаби отметила, что служба работает круглосуточно.Кроме того, ведомство предписывает гостиницам размещать номер горячей линии на видном месте у стойки регистрации. Также номер телефона и электронный адрес должны быть указаны на всех туристических и археологических объектах.

https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, отдых на море, туризм