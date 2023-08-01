Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 августа, ровно в десять утра по московскому времени в России вступает в действие система электронных виз для граждан 55 стран. Дату предложила вице-премьер России Татьяна Голикова, а на днях анонсировал и МИД. Туроператоры ждут этого давно: программы для иностранцев готовы, дело за гостями. О том, откуда к нам едут, какие маршруты выбирают и какие впечатления увозят домой, — в материале РИА Новости.
"Часть сердца отдана России"
"Я впервые в вашей стране. И хочу отметить, Москва отличается не только культурой, архитектурой, эстетикой — тут и люди очень дружелюбные, меня так тепло приняли!" — говорит в беседе с РИА Новости художник Хулио Линарес из Венесуэлы. В Россию он приехал на фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж".
"Я был в Кремле, походил по центру. Каждое здание — это отдельный шедевр", — делится впечатлениями художник. Одна проблема — языковой барьер: "Я не говорю по-русски, не понимаю некоторые названия. Очень большой город, в нем легко потеряться".
Венесуэлец уже решил, что вернется. "Часть моего сердца отдана России, Москве", — признается он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
Руководитель компании "Тари-Тур" Марина Левченко рассказала о госте из Индии, который прилетел сначала в Москву, а потом отправился на Камчатку. Ему все очень понравилось, и теперь он мечтает поехать на Сахалин.
"Сейчас у нас небольшая группа из Швейцарии. И они традиционным Москве, Санкт-Петербургу, Казани предпочли Северный Кавказ, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Посетят Дагестан, Северную Осетию, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию и курорты Кавказских Минеральных Вод".
Сулакский каньон в Дагестане
Визы очень ждали
Систему хотели запустить в 2021-м, но помешал COVID-19. Туроператорам это очень поможет.
"В Россию попасть непросто, — объясняет Дарья Домостроева. — Много отказов. Например, соискателям из Ирана, Китая". Проверки тщательные.
По словам Левченко, онлайн-визы — большой шаг вперед. "Ждем клиентов. Возможности, которые были раньше, сохраняются. Все уже есть, готовые продукты. Просто позвольте туристам въехать", — подчеркивает она.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве
Мужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве
"После пандемии мы немного сдулись, прежнего турпотока нет, — добавляет специалист. — Редко появляются группы. Были из Китая, Болгарии, иногда индивидуалы". Все замерло в ожидании 1 августа.
Как это работает
Иностранец, получивший визу, сможет находиться в России 16 суток — как с туристическими, так и деловыми целями. Услуга доступна гражданам 55 государств. В списке есть и недружественные, например, из Евросоюза — за исключением тех лиц, у кого дипломатические и служебные паспорта.
Заявление оформляется на специализированном портале МИД не позднее чем за четыре дня до даты въезда. Цена с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек и прочих доплат — чуть больше 50 долларов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Въехать можно в течение 60 дней — любым видом транспорта через один из более чем 90 пунктов пропуска. Это международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и других городов.
Интерес есть
"Мы понимаем, что толпами сразу не повалят, — говорит Левченко. — Надо посмотреть, как это работает. Анкета не самая простая. Но мы надеемся, что интерес усилится. Обидно только, что получилось лишь в августе, а не 1 июня, в начале сезона".
Еще один ограничивающий фактор — перелет. Добираться нередко приходится с пересадками, да и авиабилеты подорожали.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы в зале художника Ильи Репина в Третьяковской галерее
Иностранные туристы в зале художника Ильи Репина в Третьяковской галерее
А вот невозможность пользоваться картами Visa или Mastercard — не проблема. Основную часть услуг — проживание, питание, экскурсии — туристы оплачивают у себя на родине. С собой берут только деньги на сувениры. Да и Union Pay, по словам экспертов, во многих местах — в частности, в хороших отелях — работает.
Кроме того, до конца сентября для иностранцев планируют запустить в пилотном режиме "Карту туриста". Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это позволит удаленно создавать электронный кошелек с виртуальной банковской картой "Мир", чтобы до прибытия в Россию оплатить отель или трансфер. На месте выдадут и "пластик".
Турист на Красной площади в Москве
Некоторые клиенты Дарьи Домостроевой жаловались на недостаточный уровень инфраструктуры и сервиса в регионах. Да и поездка сюда недешевая.
Однако в целом интерес к России есть. По словам Домостроевой, приезжают из ОАЭ, Индии, Китая. Поступают и единичные заявки из Европы. "Много запросов из Китая, Вьетнама, Турции. Предложения для всех есть", — отмечает Марина Левченко. Зарубежных путешественников привлекают наши традиции, природа, архитектура. В основном туры — культурно-познавательные.
Выбирают Москву и Петербург
Прежде всего спрос на туристическую классику: две столицы, Москва плюс Золотое кольцо. Едут и в Нижний Новгород. "У азиатских партнеров очень популярен Мурманск. Туризм за полярный круг — дань моде. Но там мало гостиниц, не хватает мест для многочисленных групп, — уточняет Марина Левченко. — Заявки идут, все выкуплено уже на следующий год".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
В столицах отелей достаточно. Эксперт добавляет, что у российских туристов и зарубежных тут разные приоритеты. Например, в Петербурге иностранцы предпочитают Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya или Park Inn by Radisson Pulkovskaya, оба — четыре звезды. К этим гостиницам удобно подъехать на большом автобусе. Россияне же ищут варианты подешевле и поближе к центру города.
Еще одна фишка — гастрономия. Конечно, хотя бы раз за время тура гости посещают ресторан русской кухни. Даже у китайцев, очень консервативных в еде, интерес растет.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения звезд Michelin московским ресторанам
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам
"Запрашивают мишленовские рестораны, — добавляет Дарья Домостроева. — Мы даже разработали специальный тур с посещением одного или двух таких заведений".
"Красный туризм" и рейсы из Харбина
Регионы тоже рассчитывают на увеличение иностранного турпотока. Все предпосылки есть. "В феврале мы презентовали для гостей из КНР "Красный маршрут", — сообщили РИА Новости в Агентстве по туризму Ульяновской области.
© Фото : Дмитрий ОгневДом-музей В. И. Ленина
© Фото : Дмитрий Огнев
Дом-музей В. И. Ленина
Туры по ленинским местам у китайцев популярны. Для гостей все готово: экскурсии, меню на китайском, переводчики (либо свои, либо привлекают из Казани).
Ждут туристов из КНР и на Камчатке. "Мой коллега вчера на Мишенной сопке встретил большую группу китайцев, — рассказал министр туризма края Владимир Русанов. — С электронной визой путешествия в Россию станут доступнее, проще. Люди поедут".
© iStock.com / Alexey KartsevВид на вулкан Вилючинский, Камчатка
© iStock.com / Alexey Kartsev
Вид на вулкан Вилючинский, Камчатка
Прямых перелетов из Китая в Петропавловск-Камчатский пока нет, но возможность регулярных рейсов из Харбина, по словам Русанова, на встречах обсуждали.
Да, чуда не произойдет, мгновенно к доковидным показателям турпоток не вернется. Однако туроператоры настроены оптимистично. В любом случае въездной туризм наконец-то оживет.
В Минэкономразвития полагают, что благодаря электронной визе, а также соглашениям о групповых поездках с Китаем и Ираном число гостей в России вырастет до десяти миллионов человек в год.