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Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
08:00 01.08.2023 (обновлено: 08:03 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html
Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала
Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала - РИА Новости, 01.08.2023
Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала
Сегодня, 1 августа, ровно в десять утра по московскому времени в России вступает в действие система электронных виз для граждан 55 стран. Дату предложила... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:00
2023-08-01T08:03
туризм
туризм
туристы
визы
татьяна голикова
китай
интурист
москва
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 августа, ровно в десять утра по московскому времени в России вступает в действие система электронных виз для граждан 55 стран. Дату предложила вице-премьер России Татьяна Голикова, а на днях анонсировал и МИД. Туроператоры ждут этого давно: программы для иностранцев готовы, дело за гостями. О том, откуда к нам едут, какие маршруты выбирают и какие впечатления увозят домой, — в материале РИА Новости."Часть сердца отдана России""Я впервые в вашей стране. И хочу отметить, Москва отличается не только культурой, архитектурой, эстетикой — тут и люди очень дружелюбные, меня так тепло приняли!" — говорит в беседе с РИА Новости художник Хулио Линарес из Венесуэлы. В Россию он приехал на фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж". "Я был в Кремле, походил по центру. Каждое здание — это отдельный шедевр", — делится впечатлениями художник. Одна проблема — языковой барьер: "Я не говорю по-русски, не понимаю некоторые названия. Очень большой город, в нем легко потеряться".Венесуэлец уже решил, что вернется. "Часть моего сердца отдана России, Москве", — признается он.Руководитель компании "Тари-Тур" Марина Левченко рассказала о госте из Индии, который прилетел сначала в Москву, а потом отправился на Камчатку. Ему все очень понравилось, и теперь он мечтает поехать на Сахалин."Сейчас у нас небольшая группа из Швейцарии. И они традиционным Москве, Санкт-Петербургу, Казани предпочли Северный Кавказ, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Посетят Дагестан, Северную Осетию, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию и курорты Кавказских Минеральных Вод".Визы очень ждалиСистему хотели запустить в 2021-м, но помешал COVID-19. Туроператорам это очень поможет."В Россию попасть непросто, — объясняет Дарья Домостроева. — Много отказов. Например, соискателям из Ирана, Китая". Проверки тщательные.По словам Левченко, онлайн-визы — большой шаг вперед. "Ждем клиентов. Возможности, которые были раньше, сохраняются. Все уже есть, готовые продукты. Просто позвольте туристам въехать", — подчеркивает она."После пандемии мы немного сдулись, прежнего турпотока нет, — добавляет специалист. — Редко появляются группы. Были из Китая, Болгарии, иногда индивидуалы". Все замерло в ожидании 1 августа.Как это работаетИностранец, получивший визу, сможет находиться в России 16 суток — как с туристическими, так и деловыми целями. Услуга доступна гражданам 55 государств. В списке есть и недружественные, например, из Евросоюза — за исключением тех лиц, у кого дипломатические и служебные паспорта.Заявление оформляется на специализированном портале МИД не позднее чем за четыре дня до даты въезда. Цена с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек и прочих доплат — чуть больше 50 долларов. Въехать можно в течение 60 дней — любым видом транспорта через один из более чем 90 пунктов пропуска. Это международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и других городов.Интерес есть"Мы понимаем, что толпами сразу не повалят, — говорит Левченко. — Надо посмотреть, как это работает. Анкета не самая простая. Но мы надеемся, что интерес усилится. Обидно только, что получилось лишь в августе, а не 1 июня, в начале сезона".Еще один ограничивающий фактор — перелет. Добираться нередко приходится с пересадками, да и авиабилеты подорожали.А вот невозможность пользоваться картами Visa или Mastercard — не проблема. Основную часть услуг — проживание, питание, экскурсии — туристы оплачивают у себя на родине. С собой берут только деньги на сувениры. Да и Union Pay, по словам экспертов, во многих местах — в частности, в хороших отелях — работает.Кроме того, до конца сентября для иностранцев планируют запустить в пилотном режиме "Карту туриста". Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это позволит удаленно создавать электронный кошелек с виртуальной банковской картой "Мир", чтобы до прибытия в Россию оплатить отель или трансфер. На месте выдадут и "пластик".Некоторые клиенты Дарьи Домостроевой жаловались на недостаточный уровень инфраструктуры и сервиса в регионах. Да и поездка сюда недешевая.Однако в целом интерес к России есть. По словам Домостроевой, приезжают из ОАЭ, Индии, Китая. Поступают и единичные заявки из Европы. "Много запросов из Китая, Вьетнама, Турции. Предложения для всех есть", — отмечает Марина Левченко. Зарубежных путешественников привлекают наши традиции, природа, архитектура. В основном туры — культурно-познавательные.Выбирают Москву и ПетербургПрежде всего спрос на туристическую классику: две столицы, Москва плюс Золотое кольцо. Едут и в Нижний Новгород. "У азиатских партнеров очень популярен Мурманск. Туризм за полярный круг — дань моде. Но там мало гостиниц, не хватает мест для многочисленных групп, — уточняет Марина Левченко. — Заявки идут, все выкуплено уже на следующий год".В столицах отелей достаточно. Эксперт добавляет, что у российских туристов и зарубежных тут разные приоритеты. Например, в Петербурге иностранцы предпочитают Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya или Park Inn by Radisson Pulkovskaya, оба — четыре звезды. К этим гостиницам удобно подъехать на большом автобусе. Россияне же ищут варианты подешевле и поближе к центру города.Еще одна фишка — гастрономия. Конечно, хотя бы раз за время тура гости посещают ресторан русской кухни. Даже у китайцев, очень консервативных в еде, интерес растет."Запрашивают мишленовские рестораны, — добавляет Дарья Домостроева. — Мы даже разработали специальный тур с посещением одного или двух таких заведений"."Красный туризм" и рейсы из ХарбинаРегионы тоже рассчитывают на увеличение иностранного турпотока. Все предпосылки есть. "В феврале мы презентовали для гостей из КНР "Красный маршрут", — сообщили РИА Новости в Агентстве по туризму Ульяновской области. Туры по ленинским местам у китайцев популярны. Для гостей все готово: экскурсии, меню на китайском, переводчики (либо свои, либо привлекают из Казани).Ждут туристов из КНР и на Камчатке. "Мой коллега вчера на Мишенной сопке встретил большую группу китайцев, — рассказал министр туризма края Владимир Русанов. — С электронной визой путешествия в Россию станут доступнее, проще. Люди поедут".Прямых перелетов из Китая в Петропавловск-Камчатский пока нет, но возможность регулярных рейсов из Харбина, по словам Русанова, на встречах обсуждали.Да, чуда не произойдет, мгновенно к доковидным показателям турпоток не вернется. Однако туроператоры настроены оптимистично. В любом случае въездной туризм наконец-то оживет.В Минэкономразвития полагают, что благодаря электронной визе, а также соглашениям о групповых поездках с Китаем и Ираном число гостей в России вырастет до десяти миллионов человек в год.
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туризм, туристы, визы, татьяна голикова, китай, интурист, москва, санкт-петербург, камчатский край, ульяновская область, актуальное - туризм, visa, inc., министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), достопримечательности, отдых в россии, туры, горячие туры
Туризм, Туризм, туристы, Визы, Татьяна Голикова, Китай, Интурист, Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Ульяновская область, Актуальное - Туризм, Visa, Inc., Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Достопримечательности, отдых в России, Туры, горячие туры

Кого легко пустят в Россию: электронная виза для иностранцев заработала

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 августа, ровно в десять утра по московскому времени в России вступает в действие система электронных виз для граждан 55 стран. Дату предложила вице-премьер России Татьяна Голикова, а на днях анонсировал и МИД. Туроператоры ждут этого давно: программы для иностранцев готовы, дело за гостями. О том, откуда к нам едут, какие маршруты выбирают и какие впечатления увозят домой, — в материале РИА Новости.

"Часть сердца отдана России"

"Я впервые в вашей стране. И хочу отметить, Москва отличается не только культурой, архитектурой, эстетикой — тут и люди очень дружелюбные, меня так тепло приняли!" — говорит в беседе с РИА Новости художник Хулио Линарес из Венесуэлы. В Россию он приехал на фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж".
"Я был в Кремле, походил по центру. Каждое здание — это отдельный шедевр", — делится впечатлениями художник. Одна проблема — языковой барьер: "Я не говорю по-русски, не понимаю некоторые названия. Очень большой город, в нем легко потеряться".
Венесуэлец уже решил, что вернется. "Часть моего сердца отдана России, Москве", — признается он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве
Руководитель компании "Тари-Тур" Марина Левченко рассказала о госте из Индии, который прилетел сначала в Москву, а потом отправился на Камчатку. Ему все очень понравилось, и теперь он мечтает поехать на Сахалин.
"Сейчас у нас небольшая группа из Швейцарии. И они традиционным Москве, Санкт-Петербургу, Казани предпочли Северный Кавказ, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Посетят Дагестан, Северную Осетию, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию и курорты Кавказских Минеральных Вод".
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сулакский каньон в Дагестане

Визы очень ждали

Систему хотели запустить в 2021-м, но помешал COVID-19. Туроператорам это очень поможет.
"В Россию попасть непросто, — объясняет Дарья Домостроева. — Много отказов. Например, соискателям из Ирана, Китая". Проверки тщательные.
По словам Левченко, онлайн-визы — большой шаг вперед. "Ждем клиентов. Возможности, которые были раньше, сохраняются. Все уже есть, готовые продукты. Просто позвольте туристам въехать", — подчеркивает она.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве
Мужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина фотографирует достопримечательности на Красной площади в Москве
"После пандемии мы немного сдулись, прежнего турпотока нет, — добавляет специалист. — Редко появляются группы. Были из Китая, Болгарии, иногда индивидуалы". Все замерло в ожидании 1 августа.

Как это работает

Иностранец, получивший визу, сможет находиться в России 16 суток — как с туристическими, так и деловыми целями. Услуга доступна гражданам 55 государств. В списке есть и недружественные, например, из Евросоюза — за исключением тех лиц, у кого дипломатические и служебные паспорта.
Заявление оформляется на специализированном портале МИД не позднее чем за четыре дня до даты въезда. Цена с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек и прочих доплат — чуть больше 50 долларов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Въехать можно в течение 60 дней — любым видом транспорта через один из более чем 90 пунктов пропуска. Это международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и других городов.

Интерес есть

"Мы понимаем, что толпами сразу не повалят, — говорит Левченко. — Надо посмотреть, как это работает. Анкета не самая простая. Но мы надеемся, что интерес усилится. Обидно только, что получилось лишь в августе, а не 1 июня, в начале сезона".
Еще один ограничивающий фактор — перелет. Добираться нередко приходится с пересадками, да и авиабилеты подорожали.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы в зале художника Ильи Репина в Третьяковской галерее
Иностранные туристы в зале художника Ильи Репина в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристы в зале художника Ильи Репина в Третьяковской галерее
А вот невозможность пользоваться картами Visa или Mastercard — не проблема. Основную часть услуг — проживание, питание, экскурсии — туристы оплачивают у себя на родине. С собой берут только деньги на сувениры. Да и Union Pay, по словам экспертов, во многих местах — в частности, в хороших отелях — работает.
Кроме того, до конца сентября для иностранцев планируют запустить в пилотном режиме "Карту туриста". Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это позволит удаленно создавать электронный кошелек с виртуальной банковской картой "Мир", чтобы до прибытия в Россию оплатить отель или трансфер. На месте выдадут и "пластик".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТурист на Красной площади в Москве
Турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Турист на Красной площади в Москве
Некоторые клиенты Дарьи Домостроевой жаловались на недостаточный уровень инфраструктуры и сервиса в регионах. Да и поездка сюда недешевая.
Однако в целом интерес к России есть. По словам Домостроевой, приезжают из ОАЭ, Индии, Китая. Поступают и единичные заявки из Европы. "Много запросов из Китая, Вьетнама, Турции. Предложения для всех есть", — отмечает Марина Левченко. Зарубежных путешественников привлекают наши традиции, природа, архитектура. В основном туры — культурно-познавательные.

Выбирают Москву и Петербург

Прежде всего спрос на туристическую классику: две столицы, Москва плюс Золотое кольцо. Едут и в Нижний Новгород. "У азиатских партнеров очень популярен Мурманск. Туризм за полярный круг — дань моде. Но там мало гостиниц, не хватает мест для многочисленных групп, — уточняет Марина Левченко. — Заявки идут, все выкуплено уже на следующий год".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
В столицах отелей достаточно. Эксперт добавляет, что у российских туристов и зарубежных тут разные приоритеты. Например, в Петербурге иностранцы предпочитают Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya или Park Inn by Radisson Pulkovskaya, оба — четыре звезды. К этим гостиницам удобно подъехать на большом автобусе. Россияне же ищут варианты подешевле и поближе к центру города.
Еще одна фишка — гастрономия. Конечно, хотя бы раз за время тура гости посещают ресторан русской кухни. Даже у китайцев, очень консервативных в еде, интерес растет.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения звезд Michelin московским ресторанам
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам
"Запрашивают мишленовские рестораны, — добавляет Дарья Домостроева. — Мы даже разработали специальный тур с посещением одного или двух таких заведений".

"Красный туризм" и рейсы из Харбина

Регионы тоже рассчитывают на увеличение иностранного турпотока. Все предпосылки есть. "В феврале мы презентовали для гостей из КНР "Красный маршрут", — сообщили РИА Новости в Агентстве по туризму Ульяновской области.
© Фото : Дмитрий ОгневДом-музей В. И. Ленина
Дом-музей В.И. Ленина - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Дмитрий Огнев
Дом-музей В. И. Ленина
Туры по ленинским местам у китайцев популярны. Для гостей все готово: экскурсии, меню на китайском, переводчики (либо свои, либо привлекают из Казани).
Ждут туристов из КНР и на Камчатке. "Мой коллега вчера на Мишенной сопке встретил большую группу китайцев, — рассказал министр туризма края Владимир Русанов. — С электронной визой путешествия в Россию станут доступнее, проще. Люди поедут".
© iStock.com / Alexey KartsevВид на вулкан Вилючинский, Камчатка
Вид на вулкан Вилючинский, Камчатка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© iStock.com / Alexey Kartsev
Вид на вулкан Вилючинский, Камчатка
Прямых перелетов из Китая в Петропавловск-Камчатский пока нет, но возможность регулярных рейсов из Харбина, по словам Русанова, на встречах обсуждали.
Да, чуда не произойдет, мгновенно к доковидным показателям турпоток не вернется. Однако туроператоры настроены оптимистично. В любом случае въездной туризм наконец-то оживет.
В Минэкономразвития полагают, что благодаря электронной визе, а также соглашениям о групповых поездках с Китаем и Ираном число гостей в России вырастет до десяти миллионов человек в год.
Иностранный турист на закрытии фестиваля Золотая осень на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию
24 июля, 14:44
 
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