https://ria.ru/20230718/kukhnya-1884711644.html

Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней

Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней - РИА Новости, 18.07.2023

Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней

Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, гости из Поднебесной все чаще включают в свои программы посещение... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T04:34

2023-07-18T04:34

2023-07-18T04:34

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, гости из Поднебесной все чаще включают в свои программы посещение таких заведений, некоторые рестораторы даже готовятся открывать новые точки для путешественников из КНР, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.Культ еды"Сейчас группы заезжают небольшие, до 25 человек, и практически во всех запросах от китайских туроператоров значится русская кухня. До пандемии такого большого спроса не было. Бронировали в основном дорогие рестораны, например, "Турандот", "Пушкин". Пользовались спросом также ужины во время прогулки на теплоходе Radisson. Сейчас же запрос идет на более бюджетную кухню", – рассказал заместитель гендиректора туроператора "Эллипс-тур", а также владелец ресторанов Farro pasta bar Даниил Трищенко.С этим мнением согласилась и коммерческий директор туроператора "Магия Солнца" Людмила Коломиец. "В этом году мы приняли около 10 небольших групп из Китая. Если ранее мы предлагали и настаивали, чтобы гости из Поднебесной посещали рестораны с русской кухней, то в этом году группы, которые мы принимали, уже сами этого просят. Им хочется попробовать мясо в горшочке с картошкой и "красный суп", он же борщ", – сообщила она.В свою очередь председатель совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Львов отметил, что для путешественников из Китая очень важен вопрос питания. "У них культ еды. Они гурманы, и к нам едут в том числе чтобы поесть и познакомиться с традициями русской кухни", – сказал эксперт.Однако он добавил: хотя крупные принимающие туроператоры уже сформировали программы для туристов из КНР в России и вовсю обсуждают их с партнерами, рестораны пока не очень активно контрактуются с заказчиками программ."Во-первых, дата начала безвизовых групповых поездок по-прежнему неизвестна. Во-вторых, запуск процесса "кормления" китайских групп – это не одна секунда. Рестораторам, как и отельерам, необходим определенный срок, чтобы подготовиться к приему массового китайского туриста: сформировать подходящее меню, подобрать персонал. И, заранее, в условиях неопределенности со стартом безвиза, мало кто готов будет инвестировать в безусловно потенциально прибыльный, но отложенный бизнес", – добавил Львов.Как уточнил владелец Farro pasta bar, если ресторан до этого принимал группы из Китая, то ему достаточно пары дней для подготовки. А если никогда не работал, то может понадобиться месяц.Своя кухня ближеНесмотря на растущую популярность русской кухни, основная масса туристов из КНР все же предпочитает питаться в китайских ресторанах. Ряд таких заведений в России сейчас вновь открывается после пандемии. "Какое-то время китайских ресторанов осталось немного. И в Москве, и, особенно, в Петербурге, открываются, в том числе небольшие заведения разной категории: и более дорогие, и бюджетные", – рассказала гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко.Трищенко отметил, что ряд популярных ресторанов с китайской кухней смогли удержаться в пандемию. Некоторые перестроились на российскую публику.Так, в известном у туристов из КНР ресторане "Дружба" РИА Новости рассказали, что уже готовы к приему больших туристических групп из Китая и ждут начала безвизовых поездок, которые должны начаться в конце июля."У нас и сейчас периодически бывают туристические группы из Китая, но они пока не очень большие. Особенно заметно поток увеличился после приезда Си Цзиньпина в Россию", – рассказали в заведении.Популярностью у гостей из Поднебесной до пандемии пользовался и ресторан с характерным названием "Матрешка". "До 2020 года было много больших китайских групп. И они очень часто делали одинаковые заказы на компанию: приходят и все дружно хотят борщ, оливье и пельмени. С удовольствием пьют водку. К приему больших групп мы готовы. Но сейчас таких, к сожалению, пока нет вообще, только индивидуальные туристы. Запросов также не поступает", – рассказал управляющий ресторана Сергей Меркулов.К приему групп из Китая готовы и в Tanuki Family (входят рестораны "Тануки", "Каспийка", "Ерш"). "Возобновление туристического потока из Китая – большое событие для всей сферы. В последние годы на ресторанном рынке произошли существенные изменения, поэтому сейчас мы видим большой потенциал в работе с этими туристами. Безусловно, мы готовы к тому, чтобы активно принимать гостей и предлагать им разные гастрономические впечатления", – сказала генеральный управляющий Алла Бондаренко.

https://ria.ru/20230402/kitay-1861574785.html

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

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новости - туризм, еда - туризм, ресторан, китай, туризм