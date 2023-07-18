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Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
04:34 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kukhnya-1884711644.html
Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней
Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней - РИА Новости, 18.07.2023
Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней
Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, гости из Поднебесной все чаще включают в свои программы посещение... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T04:34
2023-07-18T04:34
туризм
новости - туризм
еда - туризм
ресторан
китай
туризм
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, гости из Поднебесной все чаще включают в свои программы посещение таких заведений, некоторые рестораторы даже готовятся открывать новые точки для путешественников из КНР, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.Культ еды"Сейчас группы заезжают небольшие, до 25 человек, и практически во всех запросах от китайских туроператоров значится русская кухня. До пандемии такого большого спроса не было. Бронировали в основном дорогие рестораны, например, "Турандот", "Пушкин". Пользовались спросом также ужины во время прогулки на теплоходе Radisson. Сейчас же запрос идет на более бюджетную кухню", – рассказал заместитель гендиректора туроператора "Эллипс-тур", а также владелец ресторанов Farro pasta bar Даниил Трищенко.С этим мнением согласилась и коммерческий директор туроператора "Магия Солнца" Людмила Коломиец. "В этом году мы приняли около 10 небольших групп из Китая. Если ранее мы предлагали и настаивали, чтобы гости из Поднебесной посещали рестораны с русской кухней, то в этом году группы, которые мы принимали, уже сами этого просят. Им хочется попробовать мясо в горшочке с картошкой и "красный суп", он же борщ", – сообщила она.В свою очередь председатель совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Львов отметил, что для путешественников из Китая очень важен вопрос питания. "У них культ еды. Они гурманы, и к нам едут в том числе чтобы поесть и познакомиться с традициями русской кухни", – сказал эксперт.Однако он добавил: хотя крупные принимающие туроператоры уже сформировали программы для туристов из КНР в России и вовсю обсуждают их с партнерами, рестораны пока не очень активно контрактуются с заказчиками программ."Во-первых, дата начала безвизовых групповых поездок по-прежнему неизвестна. Во-вторых, запуск процесса "кормления" китайских групп – это не одна секунда. Рестораторам, как и отельерам, необходим определенный срок, чтобы подготовиться к приему массового китайского туриста: сформировать подходящее меню, подобрать персонал. И, заранее, в условиях неопределенности со стартом безвиза, мало кто готов будет инвестировать в безусловно потенциально прибыльный, но отложенный бизнес", – добавил Львов.Как уточнил владелец Farro pasta bar, если ресторан до этого принимал группы из Китая, то ему достаточно пары дней для подготовки. А если никогда не работал, то может понадобиться месяц.Своя кухня ближеНесмотря на растущую популярность русской кухни, основная масса туристов из КНР все же предпочитает питаться в китайских ресторанах. Ряд таких заведений в России сейчас вновь открывается после пандемии. "Какое-то время китайских ресторанов осталось немного. И в Москве, и, особенно, в Петербурге, открываются, в том числе небольшие заведения разной категории: и более дорогие, и бюджетные", – рассказала гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко.Трищенко отметил, что ряд популярных ресторанов с китайской кухней смогли удержаться в пандемию. Некоторые перестроились на российскую публику.Так, в известном у туристов из КНР ресторане "Дружба" РИА Новости рассказали, что уже готовы к приему больших туристических групп из Китая и ждут начала безвизовых поездок, которые должны начаться в конце июля."У нас и сейчас периодически бывают туристические группы из Китая, но они пока не очень большие. Особенно заметно поток увеличился после приезда Си Цзиньпина в Россию", – рассказали в заведении.Популярностью у гостей из Поднебесной до пандемии пользовался и ресторан с характерным названием "Матрешка". "До 2020 года было много больших китайских групп. И они очень часто делали одинаковые заказы на компанию: приходят и все дружно хотят борщ, оливье и пельмени. С удовольствием пьют водку. К приему больших групп мы готовы. Но сейчас таких, к сожалению, пока нет вообще, только индивидуальные туристы. Запросов также не поступает", – рассказал управляющий ресторана Сергей Меркулов.К приему групп из Китая готовы и в Tanuki Family (входят рестораны "Тануки", "Каспийка", "Ерш"). "Возобновление туристического потока из Китая – большое событие для всей сферы. В последние годы на ресторанном рынке произошли существенные изменения, поэтому сейчас мы видим большой потенциал в работе с этими туристами. Безусловно, мы готовы к тому, чтобы активно принимать гостей и предлагать им разные гастрономические впечатления", – сказала генеральный управляющий Алла Бондаренко.
https://ria.ru/20230402/kitay-1861574785.html
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
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новости - туризм, еда - туризм, ресторан, китай, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Еда - Туризм, Ресторан, Китай, Туризм
Китайские туристы в России стали активно интересоваться русской кухней

Эксперт: китайские туристы в России стали активно посещать рестораны русской кухни

© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади
Туристы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, гости из Поднебесной все чаще включают в свои программы посещение таких заведений, некоторые рестораторы даже готовятся открывать новые точки для путешественников из КНР, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.

Культ еды

"Сейчас группы заезжают небольшие, до 25 человек, и практически во всех запросах от китайских туроператоров значится русская кухня. До пандемии такого большого спроса не было. Бронировали в основном дорогие рестораны, например, "Турандот", "Пушкин". Пользовались спросом также ужины во время прогулки на теплоходе Radisson. Сейчас же запрос идет на более бюджетную кухню", – рассказал заместитель гендиректора туроператора "Эллипс-тур", а также владелец ресторанов Farro pasta bar Даниил Трищенко.
С этим мнением согласилась и коммерческий директор туроператора "Магия Солнца" Людмила Коломиец. "В этом году мы приняли около 10 небольших групп из Китая. Если ранее мы предлагали и настаивали, чтобы гости из Поднебесной посещали рестораны с русской кухней, то в этом году группы, которые мы принимали, уже сами этого просят. Им хочется попробовать мясо в горшочке с картошкой и "красный суп", он же борщ", – сообщила она.
В свою очередь председатель совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Львов отметил, что для путешественников из Китая очень важен вопрос питания. "У них культ еды. Они гурманы, и к нам едут в том числе чтобы поесть и познакомиться с традициями русской кухни", – сказал эксперт.
Однако он добавил: хотя крупные принимающие туроператоры уже сформировали программы для туристов из КНР в России и вовсю обсуждают их с партнерами, рестораны пока не очень активно контрактуются с заказчиками программ.
«
"Во-первых, дата начала безвизовых групповых поездок по-прежнему неизвестна. Во-вторых, запуск процесса "кормления" китайских групп – это не одна секунда. Рестораторам, как и отельерам, необходим определенный срок, чтобы подготовиться к приему массового китайского туриста: сформировать подходящее меню, подобрать персонал. И, заранее, в условиях неопределенности со стартом безвиза, мало кто готов будет инвестировать в безусловно потенциально прибыльный, но отложенный бизнес", – добавил Львов.
Как уточнил владелец Farro pasta bar, если ресторан до этого принимал группы из Китая, то ему достаточно пары дней для подготовки. А если никогда не работал, то может понадобиться месяц.
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Своя кухня ближе

Несмотря на растущую популярность русской кухни, основная масса туристов из КНР все же предпочитает питаться в китайских ресторанах. Ряд таких заведений в России сейчас вновь открывается после пандемии. "Какое-то время китайских ресторанов осталось немного. И в Москве, и, особенно, в Петербурге, открываются, в том числе небольшие заведения разной категории: и более дорогие, и бюджетные", – рассказала гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко.
Трищенко отметил, что ряд популярных ресторанов с китайской кухней смогли удержаться в пандемию. Некоторые перестроились на российскую публику.
Так, в известном у туристов из КНР ресторане "Дружба" РИА Новости рассказали, что уже готовы к приему больших туристических групп из Китая и ждут начала безвизовых поездок, которые должны начаться в конце июля.
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"У нас и сейчас периодически бывают туристические группы из Китая, но они пока не очень большие. Особенно заметно поток увеличился после приезда Си Цзиньпина в Россию", – рассказали в заведении.
Популярностью у гостей из Поднебесной до пандемии пользовался и ресторан с характерным названием "Матрешка". "До 2020 года было много больших китайских групп. И они очень часто делали одинаковые заказы на компанию: приходят и все дружно хотят борщ, оливье и пельмени. С удовольствием пьют водку. К приему больших групп мы готовы. Но сейчас таких, к сожалению, пока нет вообще, только индивидуальные туристы. Запросов также не поступает", – рассказал управляющий ресторана Сергей Меркулов.
К приему групп из Китая готовы и в Tanuki Family (входят рестораны "Тануки", "Каспийка", "Ерш"). "Возобновление туристического потока из Китая – большое событие для всей сферы. В последние годы на ресторанном рынке произошли существенные изменения, поэтому сейчас мы видим большой потенциал в работе с этими туристами. Безусловно, мы готовы к тому, чтобы активно принимать гостей и предлагать им разные гастрономические впечатления", – сказала генеральный управляющий Алла Бондаренко.
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