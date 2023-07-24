Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль

На торжественном открытии выступил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также послы приглашенных стран. "Латинская Америка — это не только экспрессия, красота, великолепная природа, богатство исторических традиций. Это любовь, — сказал столичный чиновник. — Не случайно так получилось, что мы открыли удивительный по красоте памятник борцу за свободу латиноамериканских стран Симону Боливару. Я всех вас поздравляю, что на карте Москвы появился такой удивительный исторический монумент".

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что культура является самым универсальным языком в диалоге между народами. Бразилия и Россия, несмотря на географическую удаленность и климатические различия, одинаково ценят искусство и красоту. "Пример — школа балета Большого театра, единственная, которая находится за пределами России, и она — в Бразилии", — напомнил он. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Аргентина — это большая и очень разнообразная страна.