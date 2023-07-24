Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль

Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит фестиваль Латинской Америки и Карибов
С самого утра субботы в саду "Эрмитаж" было оживленно. Туристы слушали латиноамериканских музыкантов, устраивали пикники прямо на траве.
С самого утра субботы в саду "Эрмитаж" было оживленно. Туристы слушали латиноамериканских музыкантов, устраивали пикники прямо на траве.
Гости фестиваля увидели джазовый перформанс бразильского гитариста-виртуоза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы, а также аргентинский танцевальный фольклор дуэта Duo Lizunova Gorgone. Услышали джаз кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес.
Гости фестиваля увидели джазовый перформанс бразильского гитариста-виртуоза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы, а также аргентинский танцевальный фольклор дуэта Duo Lizunova Gorgone. Услышали джаз кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес.
На фуд-корте — тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чимичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированный халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты. Даже дуриан был по цене 1500 рублей за килограмм.
На фуд-корте — тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чимичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированный халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты. Даже дуриан был по цене 1500 рублей за килограмм.
На торжественном открытии выступил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также послы приглашенных стран. "Латинская Америка — это не только экспрессия, красота, великолепная природа, богатство исторических традиций. Это любовь, — сказал столичный чиновник. — Не случайно так получилось, что мы открыли удивительный по красоте памятник борцу за свободу латиноамериканских стран Симону Боливару. Я всех вас поздравляю, что на карте Москвы появился такой удивительный исторический монумент".
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что культура является самым универсальным языком в диалоге между народами. Бразилия и Россия, несмотря на географическую удаленность и климатические различия, одинаково ценят искусство и красоту. "Пример — школа балета Большого театра, единственная, которая находится за пределами России, и она — в Бразилии", — напомнил он. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Аргентина — это большая и очень разнообразная страна.
На торжественном открытии выступил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также послы приглашенных стран. "Латинская Америка — это не только экспрессия, красота, великолепная природа, богатство исторических традиций. Это любовь, — сказал столичный чиновник. — Не случайно так получилось, что мы открыли удивительный по красоте памятник борцу за свободу латиноамериканских стран Симону Боливару. Я всех вас поздравляю, что на карте Москвы появился такой удивительный исторический монумент".
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что культура является самым универсальным языком в диалоге между народами. Бразилия и Россия, несмотря на географическую удаленность и климатические различия, одинаково ценят искусство и красоту. "Пример — школа балета Большого театра, единственная, которая находится за пределами России, и она — в Бразилии", — напомнил он. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Аргентина — это большая и очень разнообразная страна.
"Между нашими странами, регионами давно существуют дружеские связи. Мы пришли, чтобы обновить нашу дружбу, — сказала чрезвычайный и полномочный посол многонациональной Республики Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте. — Говорят, что танцы, музыка — это языки общения, и я согласна. Это то, что передает энергию. Мы хотим делиться этим с вами".
Посол Доминиканы Ханс Данненберг рассказал, что объехал всю Россию — от Камчатки до Калининграда. По его словам, как только россияне узнавали, откуда он, на лицах людей появлялась радушная улыбка.
"Между нашими странами, регионами давно существуют дружеские связи. Мы пришли, чтобы обновить нашу дружбу, — сказала чрезвычайный и полномочный посол многонациональной Республики Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте. — Говорят, что танцы, музыка — это языки общения, и я согласна. Это то, что передает энергию. Мы хотим делиться этим с вами".
Посол Доминиканы Ханс Данненберг рассказал, что объехал всю Россию — от Камчатки до Калининграда. По его словам, как только россияне узнавали, откуда он, на лицах людей появлялась радушная улыбка.
Не только музыка, танцы и улыбки были на фестивале. Гости могли принять участие в мастер-классах, увидеть выставку костюмов и фотографий. На площадке Street Art российские и латиноамериканские художники в режиме реального времени создавали масштабные графические работы.
Не только музыка, танцы и улыбки были на фестивале. Гости могли принять участие в мастер-классах, увидеть выставку костюмов и фотографий. На площадке Street Art российские и латиноамериканские художники в режиме реального времени создавали масштабные графические работы.
Большой интерес вызвали ламы. Животные вели себя спокойно и, казалось, не замечали ажиотажа вокруг.
Большой интерес вызвали ламы. Животные вели себя спокойно и, казалось, не замечали ажиотажа вокруг.
Вечером профессиональные латиноамериканские диджеи переносили гостей на пляж Копакабана с его яркой ночной жизнью и дискотеками.
Вечером профессиональные латиноамериканские диджеи переносили гостей на пляж Копакабана с его яркой ночной жизнью и дискотеками.
На фестивале можно было почувствовать себя на Кубе, сфотографировавшись в ретроавтомобиле.
На фестивале можно было почувствовать себя на Кубе, сфотографировавшись в ретроавтомобиле.
Те, кто не успел посетить фестиваль, смогут познакомиться с культурой стран Латинской Америки и Карибского бассейна и на этой неделе. Например, в программе 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Ленты покажут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". Кроме того, с 21 по 28 июля 2023 года в Библиотеке иностранной литературы можно будет исследовать колоритные государства с их уникальной историей и самобытным искусством. В программе — встречи, лекции, концерты и выставки.
Те, кто не успел посетить фестиваль, смогут познакомиться с культурой стран Латинской Америки и Карибского бассейна и на этой неделе. Например, в программе 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Ленты покажут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". Кроме того, с 21 по 28 июля 2023 года в Библиотеке иностранной литературы можно будет исследовать колоритные государства с их уникальной историей и самобытным искусством. В программе — встречи, лекции, концерты и выставки.