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Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль - РИА Новости, 24.07.2023
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Туризм
 
17:18 24.07.2023 (обновлено: 17:51 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/festival-1885905477.html
Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль
Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль - РИА Новости, 24.07.2023
Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль
2023-07-24T17:18
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гости сада "Эрмитаж" в Москве все выходные отплясывали танго и босанову под зажигающую латиноамериканскую музыку, учили испанский и гладили лам. С 21 июля по 30 июля в столице проходит фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна. Красочная часть уже закончена, но до 30 июля можно посетить кинопоказы в сети "Москино", а также — до 28 июля — побывать на лекциях, встречах, концертах в Библиотеке иностранной литературы. О том, как Карибы оказались в Москве, — в материале РИА Новости.
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Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит латиноамериканский фестиваль

Под ритмы танго и босановы: в Москве проходит фестиваль Латинской Америки и Карибов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гости сада "Эрмитаж" в Москве все выходные отплясывали танго и босанову под зажигающую латиноамериканскую музыку, учили испанский и гладили лам. С 21 июля по 30 июля в столице проходит фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна. Красочная часть уже закончена, но до 30 июля можно посетить кинопоказы в сети "Москино", а также — до 28 июля — побывать на лекциях, встречах, концертах в Библиотеке иностранной литературы. О том, как Карибы оказались в Москве, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С самого утра субботы в саду "Эрмитаж" было оживленно. Туристы слушали латиноамериканских музыкантов, устраивали пикники прямо на траве.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

С самого утра субботы в саду "Эрмитаж" было оживленно. Туристы слушали латиноамериканских музыкантов, устраивали пикники прямо на траве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля увидели джазовый перформанс бразильского гитариста-виртуоза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы, а также аргентинский танцевальный фольклор дуэта Duo Lizunova Gorgone. Услышали джаз кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Гости фестиваля увидели джазовый перформанс бразильского гитариста-виртуоза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы, а также аргентинский танцевальный фольклор дуэта Duo Lizunova Gorgone. Услышали джаз кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фуд-корте — тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чимичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированный халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты. Даже дуриан был по цене 1500 рублей за килограмм.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

На фуд-корте — тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чимичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированный халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты. Даже дуриан был по цене 1500 рублей за килограмм.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На торжественном открытии выступил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также послы приглашенных стран. "Латинская Америка — это не только экспрессия, красота, великолепная природа, богатство исторических традиций. Это любовь, — сказал столичный чиновник. — Не случайно так получилось, что мы открыли удивительный по красоте памятник борцу за свободу латиноамериканских стран Симону Боливару. Я всех вас поздравляю, что на карте Москвы появился такой удивительный исторический монумент".

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что культура является самым универсальным языком в диалоге между народами. Бразилия и Россия, несмотря на географическую удаленность и климатические различия, одинаково ценят искусство и красоту. "Пример — школа балета Большого театра, единственная, которая находится за пределами России, и она — в Бразилии", — напомнил он. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Аргентина — это большая и очень разнообразная страна.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна и Чрезвычайный и Полномочный посол Многонациональной Республики Боливия в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте на фестивале Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

На торжественном открытии выступил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также послы приглашенных стран. "Латинская Америка — это не только экспрессия, красота, великолепная природа, богатство исторических традиций. Это любовь, — сказал столичный чиновник. — Не случайно так получилось, что мы открыли удивительный по красоте памятник борцу за свободу латиноамериканских стран Симону Боливару. Я всех вас поздравляю, что на карте Москвы появился такой удивительный исторический монумент".

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что культура является самым универсальным языком в диалоге между народами. Бразилия и Россия, несмотря на географическую удаленность и климатические различия, одинаково ценят искусство и красоту. "Пример — школа балета Большого театра, единственная, которая находится за пределами России, и она — в Бразилии", — напомнил он. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Эдуардо Суайна поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Аргентина — это большая и очень разнообразная страна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Между нашими странами, регионами давно существуют дружеские связи. Мы пришли, чтобы обновить нашу дружбу, — сказала чрезвычайный и полномочный посол многонациональной Республики Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте. — Говорят, что танцы, музыка — это языки общения, и я согласна. Это то, что передает энергию. Мы хотим делиться этим с вами".

Посол Доминиканы Ханс Данненберг рассказал, что объехал всю Россию — от Камчатки до Калининграда. По его словам, как только россияне узнавали, откуда он, на лицах людей появлялась радушная улыбка.

Чрезвычайный и Полномочный посол Многонациональной Республики Боливия в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте на фестивале Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

"Между нашими странами, регионами давно существуют дружеские связи. Мы пришли, чтобы обновить нашу дружбу, — сказала чрезвычайный и полномочный посол многонациональной Республики Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте. — Говорят, что танцы, музыка — это языки общения, и я согласна. Это то, что передает энергию. Мы хотим делиться этим с вами".

Посол Доминиканы Ханс Данненберг рассказал, что объехал всю Россию — от Камчатки до Калининграда. По его словам, как только россияне узнавали, откуда он, на лицах людей появлялась радушная улыбка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Не только музыка, танцы и улыбки были на фестивале. Гости могли принять участие в мастер-классах, увидеть выставку костюмов и фотографий. На площадке Street Art российские и латиноамериканские художники в режиме реального времени создавали масштабные графические работы.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Не только музыка, танцы и улыбки были на фестивале. Гости могли принять участие в мастер-классах, увидеть выставку костюмов и фотографий. На площадке Street Art российские и латиноамериканские художники в режиме реального времени создавали масштабные графические работы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Большой интерес вызвали ламы. Животные вели себя спокойно и, казалось, не замечали ажиотажа вокруг.

Ламы на фестивале Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Большой интерес вызвали ламы. Животные вели себя спокойно и, казалось, не замечали ажиотажа вокруг.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Вечером профессиональные латиноамериканские диджеи переносили гостей на пляж Копакабана с его яркой ночной жизнью и дискотеками.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Вечером профессиональные латиноамериканские диджеи переносили гостей на пляж Копакабана с его яркой ночной жизнью и дискотеками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фестивале можно было почувствовать себя на Кубе, сфотографировавшись в ретроавтомобиле.

Фотозона на фестивале Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

На фестивале можно было почувствовать себя на Кубе, сфотографировавшись в ретроавтомобиле.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Те, кто не успел посетить фестиваль, смогут познакомиться с культурой стран Латинской Америки и Карибского бассейна и на этой неделе. Например, в программе 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Ленты покажут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". Кроме того, с 21 по 28 июля 2023 года в Библиотеке иностранной литературы можно будет исследовать колоритные государства с их уникальной историей и самобытным искусством. В программе — встречи, лекции, концерты и выставки.

Участники фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Те, кто не успел посетить фестиваль, смогут познакомиться с культурой стран Латинской Америки и Карибского бассейна и на этой неделе. Например, в программе 15 фильмов из 11 стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Перу. Ленты покажут в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Факел", "Москино Музейный". Кроме того, с 21 по 28 июля 2023 года в Библиотеке иностранной литературы можно будет исследовать колоритные государства с их уникальной историей и самобытным искусством. В программе — встречи, лекции, концерты и выставки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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