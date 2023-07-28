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МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа - РИА Новости, 28.07.2023
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23:01 28.07.2023 (обновлено: 23:26 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vizy-1887004319.html
МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа
МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа - РИА Новости, 28.07.2023
МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа
Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T23:01
2023-07-28T23:26
россия
в мире
визы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД.&quot;Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Разрешение на въезд в Россию смогут получить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень добавят Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности право оформить электронную визу получат жители 55 государств.В 2020 году в России приняли закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность получения электронной визы для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19.По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
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россия, в мире, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Визы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа

МИД России: запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД.
«

"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Разрешение на въезд в Россию смогут получить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень добавят Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности право оформить электронную визу получат жители 55 государств.
В 2020 году в России приняли закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность получения электронной визы для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19.
По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.
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