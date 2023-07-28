https://ria.ru/20230728/vizy-1887004319.html

МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа

МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа - РИА Новости, 28.07.2023

МИД анонсировал запуск электронных виз 1 августа

Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T23:01

2023-07-28T23:01

2023-07-28T23:26

россия

в мире

визы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД."Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Разрешение на въезд в Россию смогут получить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень добавят Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности право оформить электронную визу получат жители 55 государств.В 2020 году в России приняли закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность получения электронной визы для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19.По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.

https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)