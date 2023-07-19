https://ria.ru/20230719/visa-1885158748.html

Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа

Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа - РИА Новости, 19.07.2023

Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:53

2023-07-19T19:53

2023-07-19T20:52

туризм

россия

вьетнам

камбоджа

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа."Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Татьяна Голикова также предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи ее гражданам электронных виз, добавив еще три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму."Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был ранее, 52 страны, и добавить в него ещё три страны: Вьетнам, Камбоджа, Мьянма", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20230717/vizy-1884593964.html

россия

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россия, вьетнам, камбоджа, владимир путин, татьяна голикова