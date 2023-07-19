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Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа
Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа - РИА Новости, 19.07.2023
Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:53
2023-07-19T19:53
2023-07-19T20:52
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владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа."Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Татьяна Голикова также предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи ее гражданам электронных виз, добавив еще три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму."Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был ранее, 52 страны, и добавить в него ещё три страны: Вьетнам, Камбоджа, Мьянма", - сказала Голикова.
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россия, вьетнам, камбоджа, владимир путин, татьяна голикова
Туризм, Россия, Вьетнам, Камбоджа, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Голикова предложила запустить систему электронных виз с 1 августа
Голикова предложила с 1 августа запустить систему электронных виз для въезда в Россию
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа.
"Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Татьяна Голикова также предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи ее гражданам электронных виз, добавив еще три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму.
"Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был ранее, 52 страны, и добавить в него ещё три страны: Вьетнам, Камбоджа, Мьянма", - сказала Голикова.
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