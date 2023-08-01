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В Минеральных Водах ввели курортный сбор - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
14:20 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sbor-1887604638.html
В Минеральных Водах ввели курортный сбор
В Минеральных Водах ввели курортный сбор - РИА Новости, 01.08.2023
В Минеральных Водах ввели курортный сбор
Курортный сбор в размере 100 рублей начинает действовать со вторника на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:20
2023-08-01T14:20
туризм
минеральные воды
ставропольский край
ессентуки
новости - туризм
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Курортный сбор в размере 100 рублей начинает действовать со вторника на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города, сообщил РИА Новости глава города Вячеслав Сергиенко. До сих пор эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводился на территории четырех городов: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Сумма курортного сбора составляет 100 рублей с человека, по данным местных властей, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет действия курортного сбора на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов. В конце мая 2023 года депутаты думы Ставропольского края изменили закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". Они дополнили перечень территорий, входящих в эксперимент, Минераловодским городским округом, и определили, что курортный сбор здесь будет введен с 1 августа, он также составит 100 рублей. "В 2023 году мы планируем собрать 4,4 миллиона рублей за счет курортного сбора, а в 2024 году – 10,7 миллиона рублей. Эти средства будут, в первую очередь, направлены на проектирование общественной инфраструктуры. Первые средства от курортного сбора направим на проектирование вело- и пешеходных дорожек и детских спортивных площадок рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и местным отделением ДОСААФ", – сказал Сергиенко. На территории Минеральных Вод расположено шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, 108 скважин и источников минеральных вод, более 50 объектов историко-культурного наследия и памятных мест, два санатория и 25 гостиниц, хостелов, отелей и гостевых домов.
https://ria.ru/20230801/otdykh-1887583839.html
минеральные воды
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минеральные воды, ставропольский край, ессентуки, новости - туризм
Туризм, Минеральные Воды, Ставропольский край, Ессентуки, Новости - Туризм
В Минеральных Водах ввели курортный сбор

В Минеральных Водах ввели курортный сбор в размере 100 рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРабота аэропорта "Минеральные Воды"
Работа аэропорта Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Курортный сбор в размере 100 рублей начинает действовать со вторника на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае, средства от него пойдут на развитие инфраструктуры города, сообщил РИА Новости глава города Вячеслав Сергиенко.
До сих пор эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводился на территории четырех городов: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Сумма курортного сбора составляет 100 рублей с человека, по данным местных властей, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих. За пять лет действия курортного сбора на Ставрополье собрано 1,2 миллиарда рублей для благоустройства курортных городов.
В конце мая 2023 года депутаты думы Ставропольского края изменили закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". Они дополнили перечень территорий, входящих в эксперимент, Минераловодским городским округом, и определили, что курортный сбор здесь будет введен с 1 августа, он также составит 100 рублей.
"В 2023 году мы планируем собрать 4,4 миллиона рублей за счет курортного сбора, а в 2024 году – 10,7 миллиона рублей. Эти средства будут, в первую очередь, направлены на проектирование общественной инфраструктуры. Первые средства от курортного сбора направим на проектирование вело- и пешеходных дорожек и детских спортивных площадок рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и местным отделением ДОСААФ", – сказал Сергиенко.
На территории Минеральных Вод расположено шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, 108 скважин и источников минеральных вод, более 50 объектов историко-культурного наследия и памятных мест, два санатория и 25 гостиниц, хостелов, отелей и гостевых домов.
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