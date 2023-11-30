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Что посмотреть в Ессентуках: главные достопримечательности города

Достопримечательности Ессентуков: что посмотреть и куда сходить самостоятельно за 1 день

Что посмотреть в Ессентуках: главные достопримечательности города

Ессентуки – уютный город-курорт в Ставропольском крае, который больше известен не своими достопримечательностями, а оздоровительными процедурами. Куда можно... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:53

2023-11-30T13:53

2023-11-30T14:35

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости Ессентуки – уютный город-курорт в Ставропольском крае, который больше известен не своими достопримечательностями, а оздоровительными процедурами. Куда можно сходить туристу в городе, что посмотреть самостоятельно и с гидом и куда идти пробовать знаменитую минеральную воду, – в материале РИА Новости.Достопримечательности ЕссентуковЕссентуки – небольшой город в эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, который получил широкую известность не только в России, но и за ее пределами, благодаря своим углекислым соляно-щелочным источникам. Официальная дата основания - 1825 год, до этого момента здесь было небольшое поселение. Несмотря на туристическую популярность, он остается тихим и спокойным и вряд ли подойдет желающим шумно веселиться.Как добраться до ЕссентуковДобраться до Ессентуков можно всеми доступными видами транспорта, некоторые способы подразумевают пересадки в соседних городах, но в силу отлично развитого дорожного сообщения в регионе, это не доставляет особых неудобств.На самолете. Ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах, в 40 км от Ессентуков. Это удобный способ для туристов из отдаленных районов, так как в Минводы регулярно летает множество рейсов самых разных перевозчиков со многих крупных городов России. Перелет из Москвы прямым рейсом занимает около 2-3 часов, из Санкт-Петербурга – около 3-4 часов. Из аэропорта до Ессентуков можно доехать прямым автобусом, но ходит он только несколько раз в день. Если такой способ не подойдет, то альтернативный вариант – маршрутное такси до железнодорожного или автовокзала, оттуда прямая электричка или автобус довезут до любого пункта назначения в городе.На поезде. Из Москвы поезда до Ессентуков отправляются с Казанского, Павелецкого, Киевского и Восточного вокзалов, а время в пути составляет около суток. Из Санкт-Петербурга – с Московского вокзала. Время в пути примерно 43 часа.На автобусе. Из некоторых городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, организовываются прямые автобусные рейсы. Важно учесть, что в Ессентуках автовокзал находится на окраине с восточной стороны, поэтому придется потратить время на то, чтобы добраться до центра.На автомобиле. Туристы на личном транспорте могут отправиться в автомобильное путешествие до Ессентуков. Например, из Москвы это более 1 500 км, большая часть пролегает по трассе "Дон". Без отдыха время в пути займет больше суток, но можно заранее продумать маршрут с остановками в крупных городах, например, в Воронеже.Что посмотреть и где погулять в ЕссентукахВсе основные достопримечательности Ессентуков сосредоточены в центре города, поэтому даже просто прогуливаясь по местным улицам, туристы могут увидеть самое главное. Однако есть несколько мест, которые нельзя пропустить:Бальнеогрязелечебница им. Семашко. Среди всех архитектурных памятников города наиболее сильно выделяется местная бальнеогрязелечебница. Монументальное здание, построенное более ста лет назад и отсылающее к античности. Колонны, барельефы, скульптуры людей и львов – все это создает непревзойденную атмосферу, ради которой и приезжают туристы.Но не только внешним видом привлекает лечебница, она предлагает широкий спектр различных услуг, в том числе ванны, души и аппликации из лечебной грязи, массажи, дерматологические и косметологические процедуры. Ежегодно ее посещают несколько десятков тысяч человек, чтобы отдохнуть и оздоровиться.Дача "Орлиное гнездо". Это трехэтажное здание с лепниной, разными по форме окнами, арками и мезонинами. Свое название оно получило благодаря скульптуре на фасаде, которая изображает трех орлов в гнезде. Когда-то "Орлиное гнездо" было дачей полицейского пристава И.Г. Зимина, сейчас здесь располагается центральная курортная библиотека.Церковь Св. Пантелеймона. Этот храм был построен в конце XIX века, но, к сожалению, проработал недолго. Уже в начале XX века он был закрыт, а после и вовсе разорен. Решение о восстановлении церкви было принято в 1992 году, сейчас это красивый религиозный и архитектурный памятник в русско-византийском стиле с блестящими куполами, его восточную стену украшает мозаичная икона Св. Пантелеймона. Внутри – белоснежный иконостас с позолоченными декоративными элементами. Несмотря на то, что восстановительные работы все еще продолжаются, храм уже сейчас принимает всех желающих.Скульптурная композиция "Нулевой километр любви". На Театральной площади Ессентуков находится одна из его самых главных достопримечательностей – скульптура "Нулевой километр любви", которая появилась в городе в 2011 году. Это место уже успело стать традиционным для назначения романтических встреч, а молодожены устраивают здесь свадебные фотосессии. Неподалеку от скульптуры находится фонтан, который по вечерам окрашивается разными цветами.Историко-краеведческий музей имени В.П. Шпаковского. Чтобы узнать подробнее об истории Ессентуков и в целом Кавказских Минеральных Вод, можно посетить местный историко-краеведческий музей. Он располагается в красивом историческом особняке, который изначально принадлежал священнику. Основная экспозиция занимает шесть залов, в них представлено множество интересных экспонатов, в том числе документы, фотографии и уникальная коллекция монет. Особенно ценными и интересными считаются мебельный гарнитур XVIII века и детали мавзолеев периода Золотой Орды.Цандеровский институт механотерапии. Красивое небольшое здание в Курортном парке города, выполненное в фахверковом стиле с элементами русского зодчества. Механотерапия – это метод лечебной физкультуры, в котором подразумевается использование специализированных аппаратов. В Ессентуках механотерапия и, в частности этот институт, появились в начале XX века. Сейчас здесь можно увидеть дореволюционные тренажеры, которые до сих пор можно использовать по назначению. А если хочется узнать подробнее про зарождение механотерапии в России и ее развитии, можно приобрести билет на ознакомительную экскурсию.Минеральные источникиМинеральная вода "Ессентуки" известна на всю Россию и за ее пределами. Рядом с названием на этикетке также указывается цифра, как правило, "4" и "17". Это номер источника, что напрямую влияет на вкусовые качества воды и ее состав. Еще в XIX веке доктор Павел Нелюбин открыл и описал 23 источника в Ессентуках. Некоторые из них оказались совершенно непригодными для употребления, а № 4, 17 и 20 получили широкое распространение. На данный момент в Ессентуках можно попробовать № 4, 17 и Новую (ее источник открыли не так давно), № 20 на сегодняшний день не добывается.Всего есть три основных места, куда можно отправиться за минеральной водой:Сады и парки городаЕссентуки – зеленый город, во многом благодаря благоустроенным природным зонам. Все они прошли реконструкцию совсем недавно, поэтому особенно интересны в качестве мест для отдыха:Курортный парк. Также известен как Лечебный. Он располагается напротив железнодорожного вокзала и занимает 43 гектара. Условно парк делится на три части: Нижний, Верхний и Пантелеймоновский, состоит из пяти главных аллей: Главной, Воронцовской, Николаевской, Мариинской и Ермоловской.Помимо живописных клумб и зелени, туристов привлекают здесь и некоторые достопримечательности:Парк Победы. Этот парк появился в 1903 году и изначально именовался Английским. Только в 1985 году, к 40-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, он получил свое современное название. Долгое время парк был диким и больше напоминал лес в черте города. Масштабная реконструкция в 2017 году превратила этот зеленый участок Ессентуков в отличное место для отдыха и прогулок. Парк занимает 40 гектаров площади, что делает его вторым по величине в городе. Особых достопримечательностей здесь нет, но много монументов и памятников, посвященных подвигам местных жителей в ВОВ, а на большой открытой площадке установлен мемориал "Вечный огонь".Летний сад. Около питьевой галереи "Пятитысячник" разбита прекрасная зона отдыха. Здесь есть фонтаны, беседки, множество ярких цветочных клумб и скульптур. Несмотря на то, что вокруг самой галереи всегда очень много туристов и местных жителей, в саду достаточно спокойно и тихо.Что посетить в окрестностях ЕссентуковНедалеко от Ессентуков также много красивых и интересных мест, многие из которых могут с легкостью посетить туристы, так как до них ходит общественный транспорт.Храмовый комплекс святых Петра и Павла. Находится в 10 км от Ессентуков и включает в себя два храма – Успенский, Петропавловский и четыре часовни. Территория комплекса облагорожена, здесь можно прогуливаться, изучать памятники и скульптуры, среди которых одна выделяется на фоне остальных – это статуя Иисуса Христа высотой 22 м, она считается самой большой в России.Курортный парк Кисловодска. Если отпуск в Ессентуках долгий, можно отправиться на изучение достопримечательностей соседних городов. Например, в 19 км от города расположился Курортный парк Кисловодска. Это большая обустроенная территория, помимо множества деревьев и цветников, туристов также привлекают "Лермонтовская площадка", павильон "Стеклянная струя" и Нарзанная галерея, поражающая монументальной дореволюционной архитектурой.Гора Машук. Высота горы составляет примерно 1 км, поэтому для ее покорения необязательно быть профессиональным альпинистом. Здесь множество туристических троп с плавными или крутыми подъемами. С горы открываются великолепные пейзажи, на склонах расположены интересные достопримечательности, например, природный колодец "Провал", две скалы, соединенные мостом "Ворота солнца" и место дуэли М.Ю. Лермонтова. Находится гора всего лишь в 20 км от Ессентуков.Кольцо-гора. В 21 км от Ессентуков располагается уникальная природная достопримечательность – скала с кольцевым отверстием природного происхождения. На этой горе несколько подобных явлений, но именно одно из них уже превратилось в полноценное кольцо. Туристов здесь всегда много, поэтому если захочется сделать фото в одиночестве, придется постараться успеть приехать как можно раньше.Медовые водопады. Такое название они получили из-за того, что на местных скалистых уступах жило большое количество пчел. Согласно легендам, во время весеннего таяния медовые соты падали в воду и сплавлялись вниз по реке, от чего вода приобретала медовый привкус. Из-за неподходящей погоды пчелы это место покинули, а поэтичное название осталось. Самый большой из них имеет высоту 18 м. Вокруг водопадов живописная природа, поэтому на прогулку здесь можно выделить целый день.Плато Бермамыт. В 60 км от города находится не самая популярная у туристов, но от этого не менее красивая природная достопримечательность. Одна из причин недостаточного внимания среди отдыхающих – сложная дорога. Но те, кто не испугался и преодолел весь путь, награждаются невероятными видами на холмы, природу и величественный Эльбрус.ЭкскурсииПрофессиональные местные гиды предлагают большое количество разнообразных экскурсий, которые позволят увидеть Ессентуки и окрестности под разными углами. Например, для первого знакомства с городом можно заказать обзорную пешую экскурсию по главным достопримечательностям или выбрать тематическую: про архитектурные особенности региона, развитие его как курорта и т.д.Особой популярностью пользуются выездные экскурсии в соседние города, горы и природные достопримечательности. Есть однодневные туры с довольно насыщенной программой – отличный способ увидеть и запечатлеть как можно больше, а есть многодневные путешествия к Эльбрусу, урочищу Джилы-су, озеру Гижгит, в Домбай и т.д.Самостоятельный маршрут по Ессентукам за один деньКаждый турист может составить свой собственный маршрут, в зависимости от места проживания и тех достопримечательностей, которые он точно хочет увидеть. Один из вариантов может выглядеть следующим образом: начинается он с Театральной площади. Здесь туристы увидят концертный зал им. Ф.И. Шаляпина, "Нулевой километр любви" и фонтаны. Далее необходимо пройти в Курортный парк, где можно посетить питьевую галерею источника № 17, а совсем рядом – Нижние ванны. От них маршрут проходит по аллее вглубь парка до Цандеровского института механотерапии и питьевой галереи источника № 4, беседки "Ореанда", грота "Дамские слезы". Далее придется вернутся немного назад, к центру парка, там расположены Верхние Николаевские ванны. От них можно еще немного погулять по парку и выйти на ул. Анджиевского, сразу к Бальнеогрязелечебнице им. Семашко, пройти вдоль Курортного парка, чтобы оказаться у церкви Св. Пантелеймона. От нее маршрут лежит до ул. Железнодорожной к финальной точке маршрута – Парку Победы. Весь путь рассчитан на несколько часов, путешественникам будут попадаться кафе и рестораны, поэтому можно сделать паузу на отдых и еду.Где можно вкусно поестьВ Ессентуках русская и кавказская кухня гораздо популярнее азиатской и итальянской. Хотя рестораны предлагают самое разное меню, для погружения в местную культуру лучше обращать внимание на кафе, где подают классические чебуреки, хинкали, шашлык и т.д. Местная кухня сытная, со свежими травами и специями, по-настоящему южная и разнообразная. В центре города много ресторанов с кавказской и грузинской кухней, легкие перекусы предлагаются в многочисленных кофейнях и кондитерских, если хочется готовить самостоятельно – на местных рынках всегда много свежих овощей и фруктов, мяса, а в воздухе повсюду чувствуется шлейф пряностей.Где остановитьсяЧтобы быть в непосредственной близости к основным достопримечательностям курорта, при выборе отеля лучше всего ориентироваться на Курортный парк и ведущие к нему улицы: Фрунзе, Разумовского, Анджиевского и Интернациональную. Также большое количество комфортабельных гостиниц находятся у парка Победы. Альтернативой отелям могут служить посуточные квартиры. В Ессентуках большое количество подобных вариантов в новых жилых комплексах и старых районах с видом на достопримечательности и Эльбрус.Хостелов в городе практически нет, поэтому если хочется сэкономить на жилье, можно выбирать гостевые дома. Единственный минус – они находятся на достаточном удалении от центра.Желающие оздоровиться могут обратить внимание на санатории. Выбор зависит только от его профиля – стоит обратить внимание на те, которые специализируются на необходимом заболевании или предлагают конкретные лечебные процедуры.Что привезти из сувенировСувенирных лавок в центре города большое количество, они располагаются практически у каждого туристического места и предлагают вполне стандартный набор – магниты, декоративные тарелки, открытки и другую продукцию с изображением основных достопримечательностей города или главного символа Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.В питьевых галереях можно увидеть причудливые кружки с интересными декоративными элементами, росписью и надписями. Это вполне символичный подарок из города, который славится лечебной водой.Гастрономических изысков в регионе немного, но пользуются спросом разнообразные варенья, местный мед, молочные грецкие орехи и козий сыр. Из одежды особенно популярны изделия из козьего пуха. Местные умельцы делают из него платки, варежки, носки и шали. Также в Ессентуках находится фабрика по производству шуб из мутона, что тоже может стать хорошим подарком.Можно приобрести натуральную косметику на основе лечебной воды, экстрактов растений и целебной грязи.Когда лучше ехатьЕссентуки располагаются в уникальной климатической зоне – сам город лежит в степи, в предгорной местности, но при этом на возвышенности – около 650 м над уровнем моря. Поэтому охарактеризовать климат региона можно как горно-степной. Из-за этого здесь выпадает довольно мало осадков, дожди приходятся на период с конца апреля по октябрь. А вот зима в Ессентуках сухая, но с плюсовой температурой и туманами. Осень очень короткая, так как первые заморозки начинаются уже в конце октября. Лето жаркое. Температура днем держится на отметке около +29 °С, а ночью редко опускается ниже +22 °С.Поэтому выбор времени отпуска во многом зависит от целей. Отдыхать в санаториях здесь можно круглый год, а вот любоваться достопримечательностями в городе и окрестностях лучше в конце весны и начале осени.Советы туристамОтпуск в Ессентуках не имеет принципиальных особенностей, но он точно станет интереснее и насыщеннее, если следовать нескольким простым советам:Даже если цель отпуска не подразумевает лечение, все равно стоит попробовать местные процедуры. Они не отнимают много времени, зато это будет интересный и полезный опыт. Тем не менее заранее необходимо проконсультироваться с врачом о возможных противопоказаниях, в том числе и насчет употребления местной минеральной воды.Все интересные места города можно изучить за несколько дней, поэтому оставшееся время обязательно стоит потратить на соседние города и природные достопримечательности в окрестностях. Чтобы привнести в свой отдых немного местного колорита, лучше ездить к близлежащим интересным местам (и в соседние города) самостоятельно на общественном транспорте, с ним проблем в регионе нет. А вот в отдаленные и труднодоступные Медовые водопады, плато Бермамыт, Кольцо-гора – лучше заказывать экскурсии.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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