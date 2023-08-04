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"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы
"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы - РИА Новости, 04.08.2023
"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы
"Аэрофлот" с 9 сентября увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:02
2023-08-04T11:02
2023-08-04T14:53
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" с 9 сентября увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября добавится третий рейс в неделю, который будет выполняться по субботам из Москвы и по воскресеньям из Коломбо в соответствии со следующим расписанием: SU288 Москва (SVO-С) – Коломбо 22.50-10.20 (+1), SU289 Коломбо – Москва (SVO-C) 12.05-18.40", – говорится в сообщении. Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, уточняет авиакомпания. Обратный рейс – по пятницам, воскресеньям и понедельникам.Частота рейсов на Мальдивы, в Мале, с 1 октября увеличится с четырех раз в неделю до семи, а с 1 ноября – до десяти рейсов в неделю.
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новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Коломбо, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы
"Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку и Мальдивы
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" с 9 сентября увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября добавится третий рейс в неделю, который будет выполняться по субботам из Москвы
и по воскресеньям из Коломбо
в соответствии со следующим расписанием: SU288 Москва (SVO
-С) – Коломбо 22.50-10.20 (+1), SU289 Коломбо – Москва (SVO-C) 12.05-18.40", – говорится в сообщении.
Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, уточняет авиакомпания. Обратный рейс – по пятницам, воскресеньям и понедельникам.
Частота рейсов на Мальдивы, в Мале, с 1 октября увеличится с четырех раз в неделю до семи, а с 1 ноября – до десяти рейсов в неделю.
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