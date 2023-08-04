https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html

"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы

"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы - РИА Новости, 04.08.2023

"Аэрофлот" станет чаще летать на Шри-Ланку и Мальдивы

"Аэрофлот" с 9 сентября увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:02

2023-08-04T11:02

2023-08-04T14:53

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" с 9 сентября увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября добавится третий рейс в неделю, который будет выполняться по субботам из Москвы и по воскресеньям из Коломбо в соответствии со следующим расписанием: SU288 Москва (SVO-С) – Коломбо 22.50-10.20 (+1), SU289 Коломбо – Москва (SVO-C) 12.05-18.40", – говорится в сообщении. Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, уточняет авиакомпания. Обратный рейс – по пятницам, воскресеньям и понедельникам.Частота рейсов на Мальдивы, в Мале, с 1 октября увеличится с четырех раз в неделю до семи, а с 1 ноября – до десяти рейсов в неделю.

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новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)