https://ria.ru/20230804/deti-1888268548.html

Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле

Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле - РИА Новости, 04.08.2023

Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле

Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу, дети обеспечены всем необходимым, заявили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:44

2023-08-04T18:44

2023-08-04T19:59

туризм

анталья (провинция)

россия

кемер

турция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу, дети обеспечены всем необходимым, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповещены", - сообщили в дипмиссии.Там подчеркнули, что дети "обеспечены жильем и питанием", никто не остался на улице.Дипломаты отметили, что генконсульство приняло участие в ситуации и провело необходимые контакты со всеми сторонами, сейчас обстановка под контролем.Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции.

https://ria.ru/20230804/turtsiya-1887996115.html

анталья (провинция)

россия

кемер

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анталья (провинция), россия, кемер, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм