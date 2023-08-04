https://ria.ru/20230804/deti-1888268548.html
Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле
Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле - РИА Новости, 04.08.2023
Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле
Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу, дети обеспечены всем необходимым, заявили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:44
2023-08-04T18:44
2023-08-04T19:59
туризм
анталья (провинция)
россия
кемер
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу, дети обеспечены всем необходимым, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповещены", - сообщили в дипмиссии.Там подчеркнули, что дети "обеспечены жильем и питанием", никто не остался на улице.Дипломаты отметили, что генконсульство приняло участие в ситуации и провело необходимые контакты со всеми сторонами, сейчас обстановка под контролем.Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции.
https://ria.ru/20230804/turtsiya-1887996115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, кемер, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Кемер, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм
Генконсульство в Анталье контролирует ситуацию с российскими детьми в отеле
Генконсульство в Анталье сообщило, что выселенные из отеля дети 5 августа вылетят в Россию
СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу, дети обеспечены всем необходимым, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповещены", - сообщили в дипмиссии.
Там подчеркнули, что дети "обеспечены жильем и питанием", никто не остался на улице.
Дипломаты отметили, что генконсульство приняло участие в ситуации и провело необходимые контакты со всеми сторонами, сейчас обстановка под контролем.
Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции
, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор
ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции.
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