https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html

Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют

Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют - РИА Новости, 03.08.2023

Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют

Цены на туры в России этим летом – как за рубеж, так и на внутреннем рынке – выросли в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлогодними из-за роста курса... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:09

2023-08-03T11:09

2023-08-03T11:09

туризм

новости - туризм

россия

турция

египет

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Цены на туры в России этим летом – как за рубеж, так и на внутреннем рынке – выросли в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлогодними из-за роста курса валют, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Если сравнивать с летом 2022 года, то стабильное повышение на 15 процентов мы наблюдаем практически везде. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях... Объясняется это, конечно, курсом, который уже побил все рекорды", – рассказала она. При этом, как отметила Ломидзе, высокие цены на отдых не отпугнули россиян: турпоток в годовом выражении стабильно растет как внутри страны, так и за рубеж. Самым дешевым направлением для отдыха этим летом все еще остается Россия: средний чек составляет примерно 80-85 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом минимальная цена на тур – это 50 тысяч рублей на двоих. А вот самыми дорогими этим летом стали Мальдивы: тур на 10 дней на двоих обходится туристам в 390 тысяч рублей. Далее следуют Куба (238 тысяч рублей на двоих), Шри-Ланка (213 тысяч рублей на двоих), а также Турция, впервые в истории российского туризма вошедшая в топ-5 самых дорогих направлений отдыха, оставаясь при этом массовой (183-185 тысяч рублей на двоих). Если же говорить о планируемых поездках, то, по словам Ломидзе, дешевле всего до конца сезона можно будет отдохнуть в Крыму. Тур обойдется минимум в 50 тысяч рублей на двоих вместе с поездом или при путешествии на автомобиле. "Очевидно, что в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений наиболее бюджетные, скорее всего, – это Египет и Арабские Эмираты", – добавила она. Зимой же россияне смогут бюджетно отдохнуть в том же Египте и ОАЭ, а также в Таиланде и Турции. Если говорить о российских горнолыжных курортах, то по акции раннего бронирования будут доступны недорогие поездки в Красную Поляну и Шерегеш, заключила глава АТОР.

https://ria.ru/20230802/krym-1887791002.html

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новости - туризм, россия, турция, египет, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм