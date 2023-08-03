Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют
АТОР: цены на туры подскочили летом в среднем на 15 процентов из-за роста курса валют
© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / nantonov
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Цены на туры в России этим летом – как за рубеж, так и на внутреннем рынке – выросли в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлогодними из-за роста курса валют, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Если сравнивать с летом 2022 года, то стабильное повышение на 15 процентов мы наблюдаем практически везде. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях... Объясняется это, конечно, курсом, который уже побил все рекорды", – рассказала она.
При этом, как отметила Ломидзе, высокие цены на отдых не отпугнули россиян: турпоток в годовом выражении стабильно растет как внутри страны, так и за рубеж. Самым дешевым направлением для отдыха этим летом все еще остается Россия: средний чек составляет примерно 80-85 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом минимальная цена на тур – это 50 тысяч рублей на двоих.
А вот самыми дорогими этим летом стали Мальдивы: тур на 10 дней на двоих обходится туристам в 390 тысяч рублей. Далее следуют Куба (238 тысяч рублей на двоих), Шри-Ланка (213 тысяч рублей на двоих), а также Турция, впервые в истории российского туризма вошедшая в топ-5 самых дорогих направлений отдыха, оставаясь при этом массовой (183-185 тысяч рублей на двоих).
Если же говорить о планируемых поездках, то, по словам Ломидзе, дешевле всего до конца сезона можно будет отдохнуть в Крыму. Тур обойдется минимум в 50 тысяч рублей на двоих вместе с поездом или при путешествии на автомобиле. "Очевидно, что в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений наиболее бюджетные, скорее всего, – это Египет и Арабские Эмираты", – добавила она.
Зимой же россияне смогут бюджетно отдохнуть в том же Египте и ОАЭ, а также в Таиланде и Турции. Если говорить о российских горнолыжных курортах, то по акции раннего бронирования будут доступны недорогие поездки в Красную Поляну и Шерегеш, заключила глава АТОР.