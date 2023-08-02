https://ria.ru/20230802/abkhaziya-1887732154.html

Туристы в Абхазии отреагировали на новые штрафы за хождение в купальниках

Туристы в Абхазии отреагировали на новые штрафы за хождение в купальниках - РИА Новости, 02.08.2023

Туристы в Абхазии отреагировали на новые штрафы за хождение в купальниках

Отдыхающие в Абхазии россияне, как правило, не знают о недавнем увеличении штрафа в 20 раз за нахождение в общественных местах в купальниках и с голым торсом,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:32

2023-08-02T10:32

2023-08-02T10:32

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СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Отдыхающие в Абхазии россияне, как правило, не знают о недавнем увеличении штрафа в 20 раз за нахождение в общественных местах в купальниках и с голым торсом, но готовы соблюдать правила, передает корреспондент РИА Новости. "Я не в курсе, что ввели штрафы, но считаю, что ходить по центру города (с голым торсом и в купальнике) – это ненормально", – сказала одна из туристок. С ней солидарна и московская семья, отдыхающая в Сухуме. "Мы полностью присоединяемся и поддерживаем такое решение. Потому что это культура нашего общества, и мы должны прививать ее своим детям. Ну и неприятно, когда в ресторан или еще куда-то заходят в ненадлежащем виде", – отметили они. По словам туриста из Перми, ужесточение правил является правильным и своевременным решением абхазских властей. "Поддерживаю, все-таки местным жителям не так приятно, что люди ходят в купальниках", – сказал он. Другая отдыхающая тоже спокойна. "Мы соблюдаем правила, поэтому нам штрафы не страшны", – подчеркнула она. В Абхазии с 1 августа в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.Исполнение вступившей в силу нормы закона возложено на органы внутренних дел республики. В пресс-службе МВД Абхазии РИА Новости рассказали, что нарушений в данное время не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах. Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом наказывали на 300 рублей.

https://ria.ru/20230801/abkhaziya-1887605952.html

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