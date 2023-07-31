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Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов - РИА Новости, 31.07.2023
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Туризм
 
15:15 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/kipr-1887374392.html
Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов
Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов - РИА Новости, 31.07.2023
Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов
Нарушение закона в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения Кипра, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:15
2023-07-31T15:15
туризм
новости - туризм
кипр
шенгенская зона
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Нарушение закона в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения Кипра, сообщает АТОР. Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Цель новации – эффективнее бороться с преступностью и нелегальной иммиграцией.В частности, это позволит властям острова получать сведения о нарушениях туристов на территории Шенгена и отказывать им во въезде в страну. Информация о проступке появится у пограничников и полицейских за одну-две минуты. Прежде для уточнения данных требовалось несколько дней.Если путешественник не оплатил штрафы в одной из стран Шенгенского соглашения, разыскивается там полицией, подозревается в угоне автомобиля, подделке удостоверяющие личность документов, то он не сможет посетить Кипр в течение пяти лет.Кипр входит в ЕС, но не в Шенген. Хотя на остров можно приехать по многократной визе одной из стран Шенгенской зоны.
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новости - туризм, кипр, шенгенская зона, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Шенгенская зона, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов

Кипр перестанет пускать иностранных туристов, нарушающих законы государств Шенгенской зоны

© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Нарушение закона в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения Кипра, сообщает АТОР.
Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Цель новации – эффективнее бороться с преступностью и нелегальной иммиграцией.
В частности, это позволит властям острова получать сведения о нарушениях туристов на территории Шенгена и отказывать им во въезде в страну. Информация о проступке появится у пограничников и полицейских за одну-две минуты. Прежде для уточнения данных требовалось несколько дней.
Если путешественник не оплатил штрафы в одной из стран Шенгенского соглашения, разыскивается там полицией, подозревается в угоне автомобиля, подделке удостоверяющие личность документов, то он не сможет посетить Кипр в течение пяти лет.
Кипр входит в ЕС, но не в Шенген. Хотя на остров можно приехать по многократной визе одной из стран Шенгенской зоны.
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми
10:43
 
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