https://ria.ru/20230731/kipr-1887374392.html

Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов

Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов - РИА Новости, 31.07.2023

Кипр перестанет пускать в страну провинившихся в Шенгенской зоне туристов

Нарушение закона в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения Кипра, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:15

2023-07-31T15:15

2023-07-31T15:15

туризм

новости - туризм

кипр

шенгенская зона

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Нарушение закона в Шенгенской зоне станут препятствием для посещения Кипра, сообщает АТОР. Кипр последним из стран ЕС получил доступ к Шенгенской информационной системе (SIS) на прошлой неделе. Цель новации – эффективнее бороться с преступностью и нелегальной иммиграцией.В частности, это позволит властям острова получать сведения о нарушениях туристов на территории Шенгена и отказывать им во въезде в страну. Информация о проступке появится у пограничников и полицейских за одну-две минуты. Прежде для уточнения данных требовалось несколько дней.Если путешественник не оплатил штрафы в одной из стран Шенгенского соглашения, разыскивается там полицией, подозревается в угоне автомобиля, подделке удостоверяющие личность документов, то он не сможет посетить Кипр в течение пяти лет.Кипр входит в ЕС, но не в Шенген. Хотя на остров можно приехать по многократной визе одной из стран Шенгенской зоны.

https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html

кипр

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, кипр, шенгенская зона, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм