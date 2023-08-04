https://ria.ru/20230804/kitay-1888177604.html

Первая китайская тургруппа по безвизу прибудет в Россию на следующей неделе

Первая китайская тургруппа по безвизу прибудет в Россию на следующей неделе - РИА Новости, 04.08.2023

Первая китайская тургруппа по безвизу прибудет в Россию на следующей неделе

Китайские туроператоры официально начали тестировать механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем, запущенный с 1 августа, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:54

2023-08-04T13:54

2023-08-04T13:58

туризм

новости - туризм

россия

китай

сиань

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Китайские туроператоры официально начали тестировать механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем, запущенный с 1 августа, сообщает пресс-служба РСТ."Первая группа китайских туристов уже оформляется. Она набрана туроператором из Сианя, состоит из 23 человек. Они прибудут в Санкт-Петербург на следующей неделе. На них тестируется функционирование механизма группового безвиза. Как ожидается, после этой группы будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами", – сказал представитель Российского союза туриндустрии в Китае Александр Фолько.По словам эксперта, отложенный спрос в Китае на поездки в Россию довольно большой."Предполагалось, что это произойдет раньше. В феврале, когда официально возобновился групповой туризм, китайские турфирмы сообщали о большом количестве звонков от желающих. Но, так как ситуация не менялась, клиенты начали переориентироваться на другие страны. Китайские туристы сейчас активно путешествуют, в основном, в соседние государства и по самой Поднебесной", – пояснил эксперт.Фолько отмечает: одновременно подскочили цены. Так, размещение в отелях внутри страны подорожало практически в четыре раза по сравнению с допандемийным уровнем. “При этом все занято. Люди соскучились по путешествиям”, – уверен эксперт.Он добавил, что на запуск и отладку механизма безвизового группового обмена после долгого перерыва требуется время. "По нашим оценкам, на это может уйти все время, оставшееся до конца нынешнего сезона… В китайском турбизнесе за время пандемии произошли серьезные изменения, многие компании ушли", – отмечает представитель РСТ в Китае.По его словам, в списки допущенных к работе в рамках безвиза вошли 200 компаний вместо прежних 600. “Скорее всего, поток из Китая в РФ в ближайшее время не достигнет прежних объемов в два миллиона туристов. Но даже если будет 300-500 тысяч человек, как в 2014 году, это уже очень неплохой результат”, – заключил эксперт.Минэкономразвития объявило о запуске с 1 августа групповых туристических поездок по безвизу между РФ и КНР. Как следует из документа, организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В тот же день МИД запустил платформу для оформления электронных виз в РФ. Право на это имеют граждане 55 стран.

https://ria.ru/20230801/turisty-1887327399.html

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новости - туризм, россия, китай, сиань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм