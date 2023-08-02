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Китай открывает визовый центр в Петербурге - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
17:25 02.08.2023 (обновлено: 17:26 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kitay-1887825261.html
Китай открывает визовый центр в Петербурге
Китай открывает визовый центр в Петербурге - РИА Новости, 02.08.2023
Китай открывает визовый центр в Петербурге
Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в среду сообщило о предстоящем открытии визового центра, который пока работает в тестовом режиме, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:25
2023-08-02T17:26
туризм
туризм
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китай
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в среду сообщило о предстоящем открытии визового центра, который пока работает в тестовом режиме, сообщает дипмиссия в телеграм-канале.В настоящее время визовый центр уведомляет заявителей, которые уже записались на прием для подачи документов в генконсульство, о возможности обратиться в визовый центр "без оплаты за обслуживание". Других посетителей контора, расположенная в бизнес-центре "Преображенский двор" по адресу Литейный проспект, дом 26, пока не принимает.В визовом центре объяснили РИА Новости: они работают с 26 июля, но официальное открытие намечено на 8 августа. На следующий день путешественники смогут на сайте центра visaforchina.cn забронировать дату и время для подачи документов на визу.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Санкт-Петербург, Виза, куда можно лететь
Китай открывает визовый центр в Петербурге

Генконсульство Китая в Петербурге сообщило об открытии визового центра

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкДевушка заполняет документы в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке
Девушка заполняет документы в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в среду сообщило о предстоящем открытии визового центра, который пока работает в тестовом режиме, сообщает дипмиссия в телеграм-канале.
В настоящее время визовый центр уведомляет заявителей, которые уже записались на прием для подачи документов в генконсульство, о возможности обратиться в визовый центр "без оплаты за обслуживание".
Других посетителей контора, расположенная в бизнес-центре "Преображенский двор" по адресу Литейный проспект, дом 26, пока не принимает.
В визовом центре объяснили РИА Новости: они работают с 26 июля, но официальное открытие намечено на 8 августа. На следующий день путешественники смогут на сайте центра visaforchina.cn забронировать дату и время для подачи документов на визу.
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