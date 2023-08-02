https://ria.ru/20230802/kitay-1887825261.html

Китай открывает визовый центр в Петербурге

Китай открывает визовый центр в Петербурге - РИА Новости, 02.08.2023

Китай открывает визовый центр в Петербурге

Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в среду сообщило о предстоящем открытии визового центра, который пока работает в тестовом режиме, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:25

2023-08-02T17:25

2023-08-02T17:26

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в среду сообщило о предстоящем открытии визового центра, который пока работает в тестовом режиме, сообщает дипмиссия в телеграм-канале.В настоящее время визовый центр уведомляет заявителей, которые уже записались на прием для подачи документов в генконсульство, о возможности обратиться в визовый центр "без оплаты за обслуживание". Других посетителей контора, расположенная в бизнес-центре "Преображенский двор" по адресу Литейный проспект, дом 26, пока не принимает.В визовом центре объяснили РИА Новости: они работают с 26 июля, но официальное открытие намечено на 8 августа. На следующий день путешественники смогут на сайте центра visaforchina.cn забронировать дату и время для подачи документов на визу.

https://ria.ru/20230801/bezviz-1887646498.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, санкт-петербург, виза, куда можно лететь