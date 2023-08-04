https://ria.ru/20230804/zhara-1888111096.html

На Юге России ожидается жара до 43 градусов

На Юге России ожидается жара до 43 градусов - РИА Новости, 04.08.2023

На Юге России ожидается жара до 43 градусов

Сильная жара до 43 градусов ожидается на Юге России в ближайшие выходные дни, следует из информации Северо-Кавказского гидрометцентра. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:43

2023-08-04T09:43

2023-08-04T10:31

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Сильная жара до 43 градусов ожидается на Юге России в ближайшие выходные дни, следует из информации Северо-Кавказского гидрометцентра. Так, согласно прогнозу погоды на 5-6 августа, во второй половине дня местами в Краснодарском крае ожидается 39 градусов. "В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях 40…42°, в Калмыкии 42…43°", - говорится в сообщении. На Черноморском побережье в дневные часы прогнозируется 37 градусов, в Сочи 27-32 градуса. В субботу в Краснодарском крае, в воскресенье в Ростовской области ожидается ветер до 20 метров в секунду. В отдельных районах Калмыкии возможна пыльная буря. Во время жары спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду, чаще пить прохладную воду, не находиться длительное время в душном помещении и не употреблять алкоголь.

https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html

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россия, общество, краснодарский край, ростовская область, погода, новости - туризм