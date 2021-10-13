https://ria.ru/20211013/pereedanie-1754453759.html

Переедание: симптомом каких заболеваний может быть и как его лечить

Переедание пищи: симптомы, признаки, последствия, диагностика и лечение

Переедание: симптомом каких заболеваний может быть и как его лечить

Переедание — состояние организма, которое может быть признаком других заболеваний. Последствия нездорового отношения к еде у взрослого человека и детей,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:13

2021-10-13T20:13

2021-10-13T20:33

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Переедание — состояние организма, которое может быть признаком других заболеваний. Последствия нездорового отношения к еде у взрослого человека и детей, симптомы переедания и виды лечения расстройства пищевого поведения — в материале РИА Новости.Что такое перееданиеПереедание — это расстройство пищевого поведения, которое представляет собой чрезмерное употребление пищи вне зависимости от реальных потребностей организма. Чаще всего возникает на почве психологических травм и связано с "заеданием" стрессовых, напряженных ситуаций.У взрослыхВзрослые люди, в отличие от детей, чаще обращают внимание на внешний вид своего тела, гонятся за тенденциями похудения, стараются привести себя в порядок изнурительными диетами. На фоне этого у человека появляется постоянный фактор стресса, который и заставляет его сразу же после дня "голодания" съесть больше, чем он мог бы в обыкновенных условиях.В результате развиваются различные расстройства пищевого поведения, в том числе такие как компульсивное (навязчивое) переедание. Люди попросту съедают в несколько раз больше, чем требует их организм. Еда становится не средством получения энергии, а способом глушения негативных эмоций.У детейДетское переедание — это серьезная проблема как в психологическом, так и в физическом плане. Она развивается в отсутствие контроля над количеством потребляемой пищи. Получается, что ребенок ест больше, чем сможет сжечь калорий впоследствии, несмотря на средние показатели высокой физической активности у детей. Проблема становится важной, так как растущий организм еще не до конца сформирован, а сам ребенок практически не умеет контролировать момент наступления насыщения, в основном он копирует поведение взрослых и следует семейным традициям.Развитие переедания в детстве может привести к серьезным заболеваниям в юношеском и взрослом возрасте.ПричиныНазвать точную причину появления переедания бывает достаточно сложно, так как роль могут сыграть многие факторы. Важно осознавать весь спектр возможных проблем, способствующих такому нездоровому отношению к еде.Стрессовая гиперфагияГиперфагия — это нарушение пищевого поведения, выражающееся в повышении аппетита. Одной из самых частых причин возникновения переедания является стресс, который сопряжен в первую очередь с неправильным восприятием еды как награды за что-либо. Как только человек находится в напряженном состоянии, он пытается всеми способами вернуть себе чувство радости и удовлетворения. Пища в таком случае становится средством получения этого мгновенного счастья. Но так как на самом деле проблема после очередного употребления чего-нибудь вкусного не решается, человек продолжает есть все больше, сам себя заключая в рамки компульсивного переедания.Циркадная гиперфагияНочное переедание — проблема частая и, к сожалению, с ней знаком практически каждый. Циркадная гиперфагия наступает в тот момент, когда течение биологических часов нарушается, а люди, вместо того чтобы идти отдыхать перед наступлением следующего дня, выходят на кухню за получением лишней энергии. В этом случае важно досыпать свою норму и вовремя ложиться в постель, стараться не засиживаться допоздна за работой, учебой, развлечениями.Гедонистическая гиперфагияГедонистическая гиперфагия подразумевает желание поесть не по физическим потребностям, а для удовлетворения эмоционального голода. Организм не просит еду, в то время как мозг ее требует. Когда человек начинает относиться к пище как к развлечению, а не как к средству получения энергии, необходимой для жизнедеятельности, появляется компульсивное переедание. Таким образом, дефицит калорий не соблюдается (средней нормой для женщин является около 2000 килокалорий в день, для мужчин — 2500), а еда заменяет друзей, хобби и другие способы получения радости.Эндокринная гиперфагияПереедание также может быть связано с нарушениями в эндокринной системе организма, из-за которых вырабатывается недостаточно гормонов и замедляется метаболизм. Чаще всего появляется слабость и апатия, а человеку хочется поскорее съесть чего-нибудь вкусного и горячего.Зеркальная гиперфагияЕще одной причиной переедания может стать подражание поведению окружающих людей. Все вокруг едят много — значит, нужно тоже есть много. Примерно по такому принципу действует человек, подверженный зеркальной гиперфагии. Особенно ей страдают люди, зависящие от мнения других, нуждающиеся в чужом одобрении.СимптомыДля того чтобы выявить наличие переедания у себя или близких, нужно знать ряд основных возможных симптомов:ДиагностикаС точностью диагностировать переедание может только врач-специалист. Для распознавания проблемы нужно пройти ряд обследований как по психологическому, так и по соматическому профилю, так как в первую очередь необходимо узнать причину нарушения пищевых привычек. Доктор выявит все предрасполагающие факторы (стресс, сбой гормонального фона, нарушение естественного хода биологических часов и т. д.).Инструментальное исследование тоже необходимо задействовать на этапе диагностики: оно поможет установить сбои физического характера в организме, такие как повышенный уровень холестерина, сахара в крови.ЛечениеПосле этапа диагностики следует начинать своевременное лечение, которое в зависимости от стадии развития заболевания может проходить в форме фармакотерапии или психологических консультаций.ФармакотерапияЧаще всего препараты назначаются при комплексной медико-психологической борьбе с тяжелой стадией заболевания, в случае если человеку не помогают сеансы психотерапии или же гиперфагия вызвана нарушениями в эндокринной системе организма. Важно понимать, что любые лекарства можно употреблять исключительно в соответствии с рекомендациями лечащего врача.ПсихотерапияПсихологическая помощь нужна при наличии у пациента психогенного переедания. Назначение медикаментов в данном случае будет недостаточно эффективным и лишь уберет внешнюю симптоматику.Как отмечают эксперты, психотерапия — долгий путь к выздоровлению, однако он должен сформировать в итоге правильное восприятие еды и решить проблему в корне. В зависимости от тяжести и подвида заболевания может быть назначена когнитивно-поведенческая (поиск основной причины переедания), диалектическая поведенческая (выработка новых способов борьбы со стрессом, заменяющих переедание) и семейная терапия (направлена на излечение преимущественно зеркальной гиперфагии).ОсложненияЛечение переедания необходимо начинать сразу же после обнаружения первых симптомов. В противном случае промедление вызывает ряд серьезных осложнений, которые впоследствии могут приобрести хронический характер:ПоследствияОт регулярного переедания страдает общее состояние здоровья. Именно поэтому важно следить за своим пищевым поведением и в случае возникновения первых признаков заболевания вовремя приступить к лечению.Гиперфагия приводит к избыточному весу, который влияет на работу сердца, печени, а также перегружает и сильно изнашивает суставы. Циркадное повышение аппетита приводит к бессоннице, ночным кошмарам и другим нарушениям сна. Еще одним серьезным последствием являются гормональные сбои и возникновение сахарного диабета.ПрофилактикаЧтобы не подвергаться риску заболеть одним из видов гиперфагии, эксперты рекомендуют:"Кроме этого, стоит обращать внимание на то, что мы едим. Для того чтобы не переесть, лучше отдать предпочтение низкокалорийным овощам, в которых много клетчатки, чем, к примеру, тарелке жареной картошки", — поделилась Юлия Пигарева.

https://ria.ru/20201220/pereedanie-1590111454.html

https://ria.ru/20210913/ozhirenie-1749857606.html

https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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