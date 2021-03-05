Польза и вред молока для организма женщин, мужчин и детей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Молоко — источник кальция и витаминов, который подойдет не всем. Чем полезно и когда вредно молоко, сколько его можно пить взрослому человеку и ребенку, а также сколько и как правильно хранить молоко — в материале РИА Новости.

Виды молока

Молоко — это питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами млекопитающих и человека. В настоящее время оно широко применяется в кулинарии и как самостоятельный продукт. Самые популярные виды — коровье и козье молоко, однако его получают и используют в пищу также от других животных. Выделяют:

ослиное;

овечье;

оленье;

верблюжье;

лосиное и прочее.

Молочное сырье бывает цельное, нормализованное, обезжиренное и восстановленное (сухое). По степени термообработки молока выделяют пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное и топленое.

Также напиток может быть растительного производства. Например, соевое, миндальное, овсяное, кокосовое, рисовое, гречневое, фисташковое молоко.

Состав молока

Молоко в своем составе имеет множество полезных минеральных веществ и микроэлементов: кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, молибден, кобальт, хром, хлор, сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды. Продукт содержит незаменимые аминокислоты, которые необходимы для строительства белковых молекул, например, лейцин, метионин, триптофан, лизин.

Молоко является источником витамина D, рибофлавина, витамина B12, а наиболее ценной частью молока считаются белки: казеин, альбумин и глобулин. Также основные компоненты напитка — молочный жир и лактоза.

Химический состав продукта непостоянен и зависит от таких факторов, как экология, возраст животного, лактационный период, условия кормления и содержания и т.д.

Калорийность молока

Калорийность коровьего молока с жирностью 3,2% составляет 59 ккал на 100 грамм продукта. Если жирность 2,5%, то калорийность будет 52 ккал.

Пищевая ценность молока 3,2%:

белки — 2.9 г;

жиры — 3.2 г;

углеводы — 4,7 г.

Как молоко влияет на организм человека

Молоко содержит бактерии, которые производят молочную кислоту, убивающую микроорганизмы-вредители. Также оно богато минеральными веществами, в частности, кальцием, который считается необходимым для здорового роста костей, однако эти данные противоречивы. Так, согласно исследованию американских ученых, повышенное потребление молока или иных пищевых источников кальция не снижает риск перелома костей у женщин в возрасте от 34 до 59 лет. Несмотря на это с молоком в организм человека поступают многие важные вещества: рибофлавин (витамин B2), витамины A, D, B1, B12, кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо, фтор, йод. При этом у 15-30% людей встречается непереносимость лактозы , содержащейся в напитке. Из-за этого могут возникать вздутие живота, боли, диарея, реже рвота.

Кишечник

Благодаря лактозе в кишечнике строится здоровая микрофлора, защищающая его от вредоносных бактерий. Также считается, что регулярное употребление коровьего молока хорошо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта и помогает справиться с язвой желудка и гастритом. Происходит это за счет снижения кислотности, которая у больных гастритом зачастую повышена.

Мозг

Ученые из Медицинского центра Университета Канзаса выявили , что молоко имеет важное значение для состояния мозга. За счет снижения окислительного стресса, напиток может помогать при различных заболеваниях, в том числе при болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Печень

Считается, что молоко полезно употреблять при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря — гепатите, гепатозе, холецистите и т.д. Оно способствует очищению печени от токсических ядов, солей, застоявшейся желчи и других вредных веществ.

Польза молока

Из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов польза молока заключается в улучшении работы иммунной системы, благотворном влиянии на стенки сосудов, понижении кровяного давления. Парное молоко обладает антибактериальными свойствами, однако выпивать его следует не позднее двух часов после дойки коровы. Также продукт необходим при несбалансированном питании, потому что восполняет дефицит витаминов и минералов.

Кроме этого, молочный жир насыщает организм энергией. Отмечается польза от молока для поддержания веса и наращивания мышечной массы: в 100 г напитка содержится около 3,2—3,5 г белка, при этом коэффициент его усвояемости очень высок.

Для здорового роста и получения необходимого кальция детям рекомендовано выпивать в день 300 мл молока.

Вред молока

Очень высокое потребление молока может быть вредным для организма, например, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным доктора Колин Кэмпбелл, профессора кафедры пищевой биохимии Корнелльского университета , напиток способен привести к сахарному диабету 1 типа, остеопорозу, рассеянному склерозу и другим заболеваниям. У женщин он влияет на гормоны, переизбыток которых способствует раку яичников и молочных желез. Для мужчин он опасен тем, что может увеличить риск рака простаты. Также продукт способен повышать уровень холестерина, вероятность воспалений, нарушать пищеварение. У некоторых людей молоко вызывает аллергию в виде кожных высыпаний, поэтому дерматологи рекомендуют отказаться от напитка, чтобы сократить акне на коже.

Польза и вред овсяного молока

Этот популярный продукт широко используется теми, кто не переносит лактозу. Польза овсяного молока заключается в том, что оно богато кальцием, магнием, натрием, железом, марганцем, медью, витаминами группы В, витаминами Е и Н. Из-за этого оно способствует нормализации сахара в крови, ускоряет обменные процессы, улучшает работу ЖКТ и тонизирует. Благодаря фолиевой кислоте, витамину В6 и клетчатке напиток будет полезен при беременности. Также он имеет более низкую калорийность

примерно 40 ккал на 100 мл.

Овсяное молоко, которое содержит глютен, нельзя употреблять людям с непереносимостью этого вещества. Воздержаться от продукта стоит и тем, кто страдает болезнями почек и кишечника. Диабетикам перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Польза и вред топленого молока

Топленое молоко производится из цельного путем его кипячения и длительного равномерного нагревания. Такой продукт теряет во время обработки некоторые полезные вещества, но усваивается легче из-за того, что молекулы жира в нем имеют меньший размер. Польза топленого молока отмечается для людей с недостатком кальция, которого в напитке больше, чем в обычном молоке. Другие вещества в составе продукта помогают иммунной системе, восстанавливают организм и насыщают его необходимыми микроэлементами.

Перед употреблением молока, если есть сомнения, нелишним будет проконсультироваться с врачом. Его не рекомендуют пить тем, кто сидит на диете, потому что оно жирнее обычного коровьего. Есть риск и для мужчин — большие дозы напитка снижают количество сперматозоидов.

Польза и вред сухого молока

Сухое молоко — это молоко, из которого удалена вся влага, однако несмотря на это в нем сохраняются многие полезные вещества, которые входят в цельный продукт. Они, в свою очередь, помогают работе головного мозга и нервной системы человека, также влияют на обменные процессы, восстановление организма, работу сердечно-мышечной системы, регулируют уровень сахара в крови.

Вред сухого молока отмечается, если оно изготавливалось из некачественного сырья с вредными примесями, если был нарушен технологический процесс или недобросовестный производитель добавлял в него вредные компоненты. Из-за этого может появиться расстройство пищеварения, ухудшение общего самочувствия.

Как правильно пить молоко

Молоко следует пить отдельно и не смешивать с другими продуктами. Лучше употреблять его через 2 часа после еды и за 2 часа до, чтобы избежать образования газов и вздутия живота. Также не нужно пить его слишком холодным.

Как и сколько хранить молоко

Срок годности молочной продукции устанавливается производителями, и превышать его не следует. По стандартам он не может быть более 5 суток, столько обычно хранится молоко в открытом тетрапаке. Пастеризованное молоко в открытом пакете при комнатной температуре может сохранять свежесть после вскрытия не более 10 часов, затем постепенно скисает. Определить, что продукт начинает портиться можно по кисловатому запаху, также он начинает густеть.

Самое надежное место хранения молока — холодильник. В нем свежий продукт может стоять до 2 дней. В случае, если молоко кипяченое, срок хранения — 3 дня. Оптимальная температура — 2-4 градуса (третья полка холодильника, а также зона свежести).

Вопросы

На часто задаваемые вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская.

Сколько молока можно пить взрослому человеку?

— Если у человека нет аллергии на лактозу и коровий белок, то средним количеством считается 1-2 кружки (200-400 мл) в день. Важный момент: если вы долгое время не пили молоко, то не стоит его резко вводить в рацион. Могут быть аллергические реакции — высыпания на коже, диарея.

Можно ли пить молоко после 55 лет?

— В России часто врачи не рекомендуют молоко женщинам после 50 лет. На Западе же считается, что после этого возраста у людей обоих полов потребность в нем, напротив, возрастает.

Какое молоко лучше всего покупать?

— С жирностью от 1,5% до 3,2%, с коротким сроком хранения. Порой бывает удобно, что коробка может стоять годами, но не забывайте: чтобы добиться такого срока хранения использовались технологии, которые сократили список полезных веществ. Это не плохо, просто не возлагайте на такое молоко надежды на восполнение микроэлементов.

Что будет, если перестать есть молочные продукты?

— Если при этом получать все необходимые вещества из других продуктов, то ничего не будет. Люди, которые отказались от животного молока из-за аллергических реакций спокойно живут и развиваются. В наш век легко найти альтернативу продукту.

Чем опасно парное молоко?

— Парное молоко может быть опасно попаданием в него от коровы бактериальных палочек и болезнетворных микробов. При обработке молока мы теряем часть полезных веществ, но обеспечиваем защиту от патогенных вирусов животного.

Можно ли пить много молока?

— Зависит от цели и от того, как организм реагирует на молоко. Например, излишнее газообразование тоже может быть сигналом, что организм не успевает переработать такое количество продукта или что он не подходит человеку.

Когда лучше всего пить молоко?

— Кто-то предпочитает с утра — пить или добавлять в кашу, кому-то больше помогает теплое молоко перед сном. Выбирать лучше самому под свое самочувствие и график.

Что лучше — пастеризованное или ультрапастеризованное молоко?

— Считается что пастеризованное более полезно из-за того, что при обработке теряется меньше важных веществ. Но если у вас сбалансированный рацион и вам удобней брать ультрапастеризованное, то можно и так.

Кому нельзя пить молоко?

— Людям с аллергией на лактозу или животный белок (обычно коровий). В случае аллергии на коровий белок можно выбрать козье или верблюжье молоко.

Если аллергия на лактозу, то можно сделать выбор в сторону кисломолочной продукции. Но, конечно, если есть опасения — лучше проконсультироваться с врачом.

Можно ли пить молоко при гастрите или язве желудка?

— При таких заболеваниях потребление молока согласовывается с врачом, так как в данных случаях молоко уже считается не просто частью питания, а лекарством — его нужно принимать по схеме. Жирность, кислотность, порции — все начинает играть очень важную роль.

Как молоко влияет на кожу?

— По этому вопросу до сих пор много споров. Однозначного ответа нет, потому как влияние зависит от того, что это за молоко, как кормили корову, не использовали ли гормональную прикормку и прочее.

