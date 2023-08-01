https://ria.ru/20230801/abkhaziya-1887605952.html

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках - РИА Новости, 01.08.2023

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках

В Абхазии со вторника в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:25

2023-08-01T14:25

2023-08-01T14:30

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СУХУМ, 1 авг – РИА Новости. В Абхазии со вторника в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах. Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом приходилось отдавать 300 рублей.Штрафовать нарушителей за неподобающий вид будут во всех общественных местах – на улицах, стадионах и в парках, кроме пляжей и мест для купания.

https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html

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новости - туризм, абхазия, туризм, куда можно лететь, отдых на море