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В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках - РИА Новости, 01.08.2023
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Туризм
 
14:25 01.08.2023 (обновлено: 14:30 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/abkhaziya-1887605952.html
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках - РИА Новости, 01.08.2023
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках
В Абхазии со вторника в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:25
2023-08-01T14:30
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абхазия
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СУХУМ, 1 авг – РИА Новости. В Абхазии со вторника в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах. Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом приходилось отдавать 300 рублей.Штрафовать нарушителей за неподобающий вид будут во всех общественных местах – на улицах, стадионах и в парках, кроме пляжей и мест для купания.
https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html
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новости - туризм, абхазия, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках и с голым торсом

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающие идут с пляжа в Пицунде
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 авг – РИА Новости. В Абхазии со вторника в 20 раз – до 6 тысяч рублей – увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.
Во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах.
Ранее за появление на улицах в купальниках и с голым торсом приходилось отдавать 300 рублей.
Штрафовать нарушителей за неподобающий вид будут во всех общественных местах – на улицах, стадионах и в парках, кроме пляжей и мест для купания.
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