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Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.08.2023
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном
Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-02T21:11
2023-08-02T21:11
2023-08-03T11:15
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа – групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России", – сказал он журналистам.По словам дипломата, эти компании как раз "берут туристов и группами везут в Россию или Иран без предоставления виз".
https://ria.ru/20230413/iran-1864985840.html
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новости - туризм, россия, иран, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Иран, куда можно лететь
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном
Посол Ирана в России: групповые безвизовые турпоездки между странами запущены с 1 августа
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа – групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России", – сказал он журналистам.
По словам дипломата, эти компании как раз "берут туристов и группами везут в Россию или Иран без предоставления виз".
Туроператоры попросили ускорить запуск безвизовых групповых поездок в Иран