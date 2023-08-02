Рейтинг@Mail.ru
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:11 02.08.2023 (обновлено: 11:15 03.08.2023)
https://ria.ru/20230802/iran-1887924696.html
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.08.2023
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном
Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-02T21:11
2023-08-03T11:15
туризм
новости - туризм
россия
иран
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875574681_0:409:2913:2048_1920x0_80_0_0_fe9081b25e331694e0690797d75701c2.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа – групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России", – сказал он журналистам.По словам дипломата, эти компании как раз "берут туристов и группами везут в Россию или Иран без предоставления виз".
https://ria.ru/20230413/iran-1864985840.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875574681_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b8183d28aac67361751d85ffc9cd4e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, иран, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Иран, куда можно лететь
Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном

Посол Ирана в России: групповые безвизовые турпоездки между странами запущены с 1 августа

© iStock.com / SCQBJ-JZТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© iStock.com / SCQBJ-JZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа – групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России", – сказал он журналистам.
По словам дипломата, эти компании как раз "берут туристов и группами везут в Россию или Иран без предоставления виз".
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Туроператоры попросили ускорить запуск безвизовых групповых поездок в Иран
13 апреля, 10:55
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияИранкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала