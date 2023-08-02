https://ria.ru/20230802/iran-1887924696.html

Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном

Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном - РИА Новости, 03.08.2023

Посол подтвердил старт безвизовых поездок между Россией и Ираном

Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-02T21:11

2023-08-02T21:11

2023-08-03T11:15

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Безвизовые поездки для туристических групп были запущены между РФ и Ираном с 1 августа, заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа – групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России", – сказал он журналистам.По словам дипломата, эти компании как раз "берут туристов и группами везут в Россию или Иран без предоставления виз".

https://ria.ru/20230413/iran-1864985840.html

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новости - туризм, россия, иран, куда можно лететь