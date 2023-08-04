https://ria.ru/20230804/kometa-1888240688.html
Анапу и Геленджик свяжет скоростное судно "Комета"
Анапу и Геленджик свяжет скоростное судно "Комета" - РИА Новости, 04.08.2023
Анапу и Геленджик свяжет скоростное судно "Комета"
Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее по маршруту Анапа – Геленджик, запустят 5 августа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:00
2023-08-04T17:00
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее по маршруту Анапа – Геленджик, запустят 5 августа, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. "С 5 августа стартует регулярное морское пассажирское сообщение на "Комете" между Анапой и Геленджиком. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновляется после длительного перерыва и стал возможным благодаря слаженному и плодотворному сотрудничеству компаний "Морские скоростные пассажирские перевозки" и "Черноморские скоростные линии" – оператора причальной инфраструктуры морского порта Анапы", – говорится в сообщении. Продажа билетов началась в пятницу. В августе и сентябре 2023 года "Комета" будет совершать четыре рейса ежедневно с отправлением в 09.00 и 14.00 из Анапы, в 12.00 и 18.00 из Геленджика. Время в пути составит 1 час 30 минут. Стоимость билетов класса "Стандарт" – 1000 рублей, "Комфорт" – 1500 рублей, "Детский" (от 2 до 14 лет) – 500 рублей. На сегодняшний день в Краснодарском крае действует морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" курсируют скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
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новости - туризм, анапа, геленджик, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Геленджик, Краснодарский край
Анапу и Геленджик свяжет скоростное судно "Комета"
Между Анапой и Геленджиком запустят быстроходное пассажирское судно "Комета"
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее по маршруту Анапа – Геленджик, запустят 5 августа, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
"С 5 августа стартует регулярное морское пассажирское сообщение на "Комете" между Анапой и Геленджиком. Маршрут, связывающий Анапу с другими курортами по морю, возобновляется после длительного перерыва и стал возможным благодаря слаженному и плодотворному сотрудничеству компаний "Морские скоростные пассажирские перевозки" и "Черноморские скоростные линии" – оператора причальной инфраструктуры морского порта Анапы", – говорится в сообщении.
Продажа билетов началась в пятницу. В августе и сентябре 2023 года "Комета" будет совершать четыре рейса ежедневно с отправлением в 09.00 и 14.00 из Анапы, в 12.00 и 18.00 из Геленджика. Время в пути составит 1 час 30 минут. Стоимость билетов класса "Стандарт" – 1000 рублей, "Комфорт" – 1500 рублей, "Детский" (от 2 до 14 лет) – 500 рублей.
На сегодняшний день в Краснодарском крае действует морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск
– Геленджик – Сочи
, под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" курсируют скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты