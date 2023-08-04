https://ria.ru/20230804/sochi-1888229824.html

Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты

Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты - РИА Новости, 04.08.2023

Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты

Авиакомпания "Россия" с 14 августа (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:21

2023-08-04T16:21

2023-08-04T16:21

туризм

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сочи

турция

армения

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

туризм

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 14 августа (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100, сообщили в пресс-службе перевозчика.Такой шаг вызван повышенным спросом, объяснила авиакомпания. Прямые рейсы планируются в Турцию, Армению и ОАЭ."Международный аэропорт Сочи и АК "Россия" приступают к реализации совместной программы с 14 августа 2023 года. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота" по тарифам "эконом" и "бизнес", – говорится в сообщении.Там также отметили, что полеты из Сочи удобны как для жителей южных регионов, так и транзитных пассажиров. Разветвленная маршрутная сеть позволит выбрать интересное направление со стыковкой на популярном российском курорте.

https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html

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