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Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
16:21 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/sochi-1888229824.html
Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты
Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты - РИА Новости, 04.08.2023
Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты
Авиакомпания "Россия" с 14 августа (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:21
2023-08-04T16:21
туризм
новости - туризм
сочи
турция
армения
аэрофлот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
туризм
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 14 августа (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100, сообщили в пресс-службе перевозчика.Такой шаг вызван повышенным спросом, объяснила авиакомпания. Прямые рейсы планируются в Турцию, Армению и ОАЭ."Международный аэропорт Сочи и АК "Россия" приступают к реализации совместной программы с 14 августа 2023 года. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота" по тарифам "эконом" и "бизнес", – говорится в сообщении.Там также отметили, что полеты из Сочи удобны как для жителей южных регионов, так и транзитных пассажиров. Разветвленная маршрутная сеть позволит выбрать интересное направление со стыковкой на популярном российском курорте.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html
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новости - туризм, сочи, турция, армения, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Турция, Армения, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Туризм, куда можно лететь
Из Сочи будет больше прямых рейсов на популярные зарубежные курорты

Авиакомпания "Россия" возобновляет программу полетов в Турцию, Армению и ОАЭ из Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" с 14 августа (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Такой шаг вызван повышенным спросом, объяснила авиакомпания. Прямые рейсы планируются в Турцию, Армению и ОАЭ.
"Международный аэропорт Сочи и АК "Россия" приступают к реализации совместной программы с 14 августа 2023 года. Прямые рейсы планируются в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай). Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота" по тарифам "эконом" и "бизнес", – говорится в сообщении.
Там также отметили, что полеты из Сочи удобны как для жителей южных регионов, так и транзитных пассажиров. Разветвленная маршрутная сеть позволит выбрать интересное направление со стыковкой на популярном российском курорте.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиТурцияАрменияАэрофлотSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Туризмкуда можно лететь
 
 
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