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Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву - РИА Новости, 01.08.2023
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, говорится на сайте "Туркменских авиалиний". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:14
2023-08-01T19:14
2023-08-01T21:13
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АШХАБАД, 1 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, говорится на сайте "Туркменских авиалиний". "В связи с обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов, начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад будут приостановлены", — следует из заявления.Утоняется, что они будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.Другие подробности не приводятся.
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ашхабад, москва, казань, новости - туризм, в мире
Туризм, Ашхабад, Москва, Казань, Новости - Туризм, В мире
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" с 1 августа приостановила все рейсы из Ашхабада в Москву