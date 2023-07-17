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Биография Алексея Русских

Биография Алексея Русских - РИА Новости, 17.07.2023

Биография Алексея Русских

Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске (Удмуртской Республики). РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T02:11

2023-07-17T02:11

2023-07-17T02:11

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ульяновская область

алексей русских

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Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске (Удмуртской Республики). В 1991 году с отличием окончил машиностроительный факультет Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик".В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ имени Н.Э. Баумана.С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината имени Кузьмина.Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс".В 2003 году Алексей Русских начал сотрудничать с московским областным отделением КПРФ. В настоящее время является членом Центрального комитета КПРФ. В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям.В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. 17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором от исполнительного органа государственной власти региона. 18 сентября 2018 года сложил депутатские полномочия в связи с переходом в Совет Федерации.С октября по ноябрь 2018 года – член Комитета Совета Федерации по экономической политике. С ноября 2018 года по апрель 2021 года занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. 8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. 19 сентября 2021 года победил на выборах губернатора Ульяновской области, набрав 83,16% голосов избирателей. Вступил в должность 4 октября 2021 года.В январе 2022 года возглавил Попечительский совет Ульяновского областного отделения Русского географического общества. Алексей Русских награжден Благодарностью президента РФ, Почетной грамотой Правительства РФ, рядом ведомственных наград. Женат, есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ульяновская область, алексей русских, московская область (подмосковье), россия, политика, кпрф, совет федерации рф, академия народного хозяйства