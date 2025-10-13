Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей

Русских сообщил, что число многодетных семей в регионе растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. "Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное - это пропаганда", - подчеркнул губернатор.