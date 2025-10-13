https://ria.ru/20251013/putin-2048017058.html
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей - РИА Новости, 13.10.2025
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей
Президент России Владимир Путин согласился, что пропаганда семейных ценностей в России дает результаты и важна для увеличения числа многодетных семей. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:30:00+03:00
2025-10-13T14:30:00+03:00
2025-10-13T17:35:00+03:00
общество
россия
ульяновская область
владимир путин
алексей русских
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047952594_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_60e6a6fca85efce7f478d2b09fd2e726.jpg
https://ria.ru/20240909/putin-1971695326.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047952594_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_c8a86d3111c4eebdea61ce144928cafc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ульяновская область, владимир путин, алексей русских
Общество, Россия, Ульяновская область, Владимир Путин, Алексей Русских
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей
Путин согласился с Русских, что пропаганда ценностей семьи дает результат
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что пропаганда семейных ценностей в России дает результаты и важна для увеличения числа многодетных семей.
Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе вопросы демографии.
Русских сообщил, что число многодетных семей в регионе растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. "Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное - это пропаганда", - подчеркнул губернатор.
"Это точно", - согласился Путин
.
По словам главы Ульяновской области, пропаганда семьи и ценностей семейных дает очень хороший результат.