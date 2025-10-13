Рейтинг@Mail.ru
14:30 13.10.2025 (обновлено: 17:35 13.10.2025)
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей
Президент России Владимир Путин согласился, что пропаганда семейных ценностей в России дает результаты и важна для увеличения числа многодетных семей. РИА Новости, 13.10.2025
общество, россия, ульяновская область, владимир путин, алексей русских
Общество, Россия, Ульяновская область, Владимир Путин, Алексей Русских
Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что пропаганда семейных ценностей в России дает результаты и важна для увеличения числа многодетных семей.
Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе вопросы демографии.
Русских сообщил, что число многодетных семей в регионе растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. "Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное - это пропаганда", - подчеркнул губернатор.
"Это точно", - согласился Путин.
По словам главы Ульяновской области, пропаганда семьи и ценностей семейных дает очень хороший результат.
ОбществоРоссияУльяновская областьВладимир ПутинАлексей Русских
 
 
