В Ульяновской области разработали 45 мер поддержки участников СВО

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Свыше 7,2 тысячи семей участников спецоперации в Ульяновской области находятся на сопровождении специалистов соцзащиты, регионом разработаны и постоянно совершенствуются 45 мер поддержки, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.

В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который начал встречу с рассказа о мерах поддержки участников СВО, которые реализуются в регионе.