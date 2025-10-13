https://ria.ru/20251013/podderzhka-2048022586.html
В Ульяновской области разработали 45 мер поддержки участников СВО
13.10.2025
В Ульяновской области разработали 45 мер поддержки участников СВО
Свыше 7,2 тысячи семей участников спецоперации в Ульяновской области находятся на сопровождении специалистов соцзащиты, регионом разработаны и постоянно... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Свыше 7,2 тысячи семей участников спецоперации в Ульяновской области находятся на сопровождении специалистов соцзащиты, регионом разработаны и постоянно совершенствуются 45 мер поддержки, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который начал встречу с рассказа о мерах поддержки участников СВО, которые реализуются в регионе.
«
"Всего мы разработали 45 мер поддержки, они у нас постоянно совершенствуются. 7261 семья находится на сопровождении специалистов соцзащиты. В регионе работает региональное отделение фонда "Защитники Отечества", - сказал Русских
.
Он отметил, что огромная работа проводится в регионе по сбору гуманитарной помощи, отправке автомобильной и мотоциклетной техники, квадрокоптеров и всего того, что необходимо в зоне специальной военной операции. По данным губернатора, через неделю после начала СВО было зарегистрировано 15 тысяч волонтеров, а на сегодняшний день в Ульяновской области
уже 16 некоммерческих организаций и 112 незарегистрированных групп, объединяющих порядка 80 тысяч добровольцев.