https://ria.ru/20251013/gubernator-2048018844.html
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат - РИА Новости, 13.10.2025
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил президенту России Владимиру Путину о росте уровня зарплат в регионе, с 2021 года средняя зарплата выросла РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:37:00+03:00
2025-10-13T17:37:00+03:00
2025-10-13T17:37:00+03:00
ульяновская область
россия
алексей русских
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_0:158:3183:1948_1920x0_80_0_0_0789a6d6a8c054a4a866edd2bb4eb547.jpg
https://ria.ru/20251013/rossija-2047859189.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_483:0:3183:2025_1920x0_80_0_0_b5a3a4f59425e6ccc58959e9465279bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, россия, алексей русских, владимир путин, экономика
Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Владимир Путин, Экономика
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Губернатор Русских назвал Путину средний уровень зарплаты в Ульяновской области
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил президенту России Владимиру Путину о росте уровня зарплат в регионе, с 2021 года средняя зарплата выросла с 36 тысяч до 65 тысяч рублей.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора.
«
"Мы ведем активную работу по повышению заработной платы. В 2021 году она в регионе составляла 36 тысяч, на сегодняшний день она составляет уже 65. Мы в 2024 году шли с темпом 122%, что опережает среднероссийский уровень", - сказал Русских
.
Он подчеркнул, что ситуацию контролирует комиссия по повышению заработной платы, которую создали в регионе.
"С тремя тысячами промышленных предприятий мы заключили договора, каждый год их актуализируем и ставим задачи нашим промышленникам индексировать ежегодно заработную плату на уровне не менее 15%, чтобы отрабатывать инфляционные процессы и чтобы действительно качество жизни повышалось", - добавил губернатор.