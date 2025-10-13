Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил президенту России Владимиру Путину о росте уровня зарплат в регионе, с 2021 года средняя зарплата выросла с 36 тысяч до 65 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что ситуацию контролирует комиссия по повышению заработной платы, которую создали в регионе.

"С тремя тысячами промышленных предприятий мы заключили договора, каждый год их актуализируем и ставим задачи нашим промышленникам индексировать ежегодно заработную плату на уровне не менее 15%, чтобы отрабатывать инфляционные процессы и чтобы действительно качество жизни повышалось", - добавил губернатор.