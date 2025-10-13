Рейтинг@Mail.ru
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
17:37 13.10.2025
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил президенту России Владимиру Путину о росте уровня зарплат в регионе, с 2021 года средняя зарплата выросла РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:37:00+03:00
2025-10-13T17:37:00+03:00
ульяновская область
россия
алексей русских
владимир путин
экономика
ульяновская область
россия
2025
ульяновская область, россия, алексей русских, владимир путин, экономика
Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Владимир Путин, Экономика
Алексей Русских
Алексей Русских. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских доложил президенту России Владимиру Путину о росте уровня зарплат в регионе, с 2021 года средняя зарплата выросла с 36 тысяч до 65 тысяч рублей.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора.
"Мы ведем активную работу по повышению заработной платы. В 2021 году она в регионе составляла 36 тысяч, на сегодняшний день она составляет уже 65. Мы в 2024 году шли с темпом 122%, что опережает среднероссийский уровень", - сказал Русских.
Он подчеркнул, что ситуацию контролирует комиссия по повышению заработной платы, которую создали в регионе.
"С тремя тысячами промышленных предприятий мы заключили договора, каждый год их актуализируем и ставим задачи нашим промышленникам индексировать ежегодно заработную плату на уровне не менее 15%, чтобы отрабатывать инфляционные процессы и чтобы действительно качество жизни повышалось", - добавил губернатор.
Ульяновская область Россия Алексей Русских Владимир Путин Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
