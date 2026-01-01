Рейтинг@Mail.ru
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/horly-2065965522.html
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования близким погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:29:00+03:00
2026-01-01T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
ульяновская область
черное море
алексей русских
владимир сальдо
светлана петренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90260062bb64356c35f46fb22c9db90e.jpg
https://ria.ru/20260101/zaharova-2065925164.html
херсонская область
ульяновская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f5830fec75fa78f8824ec8a54076859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , ульяновская область, черное море, алексей русских, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Ульяновская область, Черное море, Алексей Русских, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах

Русских выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования близким погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"В новогоднюю ночь укронацисты совершили целенаправленную атаку на гостиницу и кафе в Хорлах. Зверское, подлое преступление… Циничный удар по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Бесчеловечный акт террора. От всех жителей Ульяновской области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьУльяновская областьЧерное мореАлексей РусскихВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала