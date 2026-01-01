https://ria.ru/20260101/horly-2065965522.html
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования близким погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области. РИА Новости, 01.01.2026
Ульяновский губернатор выразил соболезнования в связи терактом в Хорлах
Русских выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах