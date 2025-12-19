https://ria.ru/20251219/putin-2063321998.html
Путин пообещал обсудить вопрос общественного транспорта в Ульяновске
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос общественного транспорта в Ульяновске с губернатором области Алексеем Русских. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:00:00+03:00
2025-12-19T16:00:00+03:00
2025-12-19T19:50:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
ульяновск
россия
ульяновская область
владимир путин
алексей русских
итоги года с владимиром путиным — 2025, ульяновск, россия, ульяновская область, владимир путин, алексей русских
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Владимир Путин, Алексей Русских
Путин на прямой линии обратил внимание на вопрос из Ульяновска