В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Ульяновской области ведут работу по созданию еще одного реабилитационного центра для участников спецоперации, большей мощности, чем уже действующий в регионе, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.