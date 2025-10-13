Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
14:30 13.10.2025 (обновлено: 17:39 13.10.2025)
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
Власти Ульяновской области ведут работу по созданию еще одного реабилитационного центра для участников спецоперации, большей мощности, чем уже действующий в... РИА Новости, 13.10.2025
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО

Русских доложил Путину о планах открытия центра реабилитации для бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Ульяновской области ведут работу по созданию еще одного реабилитационного центра для участников спецоперации, большей мощности, чем уже действующий в регионе, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора.
"Мы первые в стране открыли реабилитационный центр, в котором уже 1700 человек. Это участники специальной военной операции, особенно те, кто получили ранения, а также их родители, проходят реабилитацию. Центр оснащен новейшим оборудованием, пропускная способность – более тысячи человек год. Сейчас мы ведем работу над созданием еще одного центра, где мощность будет две тысячи человек в год", - сказал Русских.
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Ульяновский губернатор доложил Путину о росте уровня зарплат
Вчера, 17:37
 
Ульяновская область
Алексей Русских
Владимир Путин
Россия
 
 
