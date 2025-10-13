Русских доложил Путину о планах после открытия Высшего военного училища

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учебные площади Высшего военного училища по подготовке летчиков для военно-транспортной и дальней авиации, где обучение началось с нового учебного года, планируется постепенно приводить в порядок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ульяновской области Алексей Русских.