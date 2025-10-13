Русских доложил Путину о планах после открытия Высшего военного училища

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учебные площади Высшего военного училища по подготовке летчиков для военно-транспортной и дальней авиации, где обучение началось с нового учебного года, планируется постепенно приводить в порядок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который рассказал, что особое внимание власти региона уделяют военному образованию. Он отметил, что традиция военного образования уходит далеко в историю Ульяновской области, где в свое время было три высших военных училища.
"На сегодняшний день совместно с министерством обороны, с правительством Российской Федерации построено новое суворовское училище. На старых площадях суворовского училища принято решение создать Высшее военное училище по подготовке летчиков для военно-транспортной авиации и для дальней авиации. С 1 сентября этого года открылся учебный процесс в новом Высшем военном училище. И дальше потихонечку будем приводить в порядок учебные площади, наводить там "косметику" и так далее", - сказал Русских.