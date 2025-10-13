Рейтинг@Mail.ru
15:17 13.10.2025 (обновлено: 17:37 13.10.2025)
Русских доложил Путину о планах после открытия Высшего военного училища
Русских доложил Путину о планах после открытия Высшего военного училища
общество
ульяновская область
россия
алексей русских
владимир путин
общество, ульяновская область, россия, алексей русских, владимир путин
Общество, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учебные площади Высшего военного училища по подготовке летчиков для военно-транспортной и дальней авиации, где обучение началось с нового учебного года, планируется постепенно приводить в порядок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который рассказал, что особое внимание власти региона уделяют военному образованию. Он отметил, что традиция военного образования уходит далеко в историю Ульяновской области, где в свое время было три высших военных училища.
"На сегодняшний день совместно с министерством обороны, с правительством Российской Федерации построено новое суворовское училище. На старых площадях суворовского училища принято решение создать Высшее военное училище по подготовке летчиков для военно-транспортной авиации и для дальней авиации. С 1 сентября этого года открылся учебный процесс в новом Высшем военном училище. И дальше потихонечку будем приводить в порядок учебные площади, наводить там "косметику" и так далее", - сказал Русских.
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске
30 мая, 22:09
 
ОбществоУльяновская областьРоссияАлексей РусскихВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
