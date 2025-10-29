https://ria.ru/20251029/bpl-2051376838.html
В Ульяновской области потушили пожар на месте падения обломков БПЛА
В Ульяновской области потушили пожар на месте падения обломков БПЛА
Пожар ликвидирован на месте падения обломков БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области, жертв и угроз жилому сектору нет, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новоспасский район
ульяновская область
алексей русских
новоспасский район
ульяновская область
