Ульяновская область планирует обновить общественный транспорт - РИА Новости, 19.12.2025
19:53 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ulyanovsk-2063419829.html
Ульяновская область планирует обновить общественный транспорт
Ульяновская область планирует обновить общественный транспорт

© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииНовые пассажирские автобусы
Новые пассажирские автобусы
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации
Новые пассажирские автобусы. Архивное фото
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Ульяновская область планирует закупить новый общественный транспорт за счет средств казначейского кредита, регион готовит соответствующую заявку, сообщил глава области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Вопрос об обновлении общественного транспорта в Ульяновске задал местный журналист во время прямой линии президента РФ Владимира Путина.
"На прямой линии прозвучала важная для нашего региона тема: общественный транспорт. Проблеме больше 20 лет. Сейчас необходимо закупить порядка 300 единиц общественного транспорта. Оценочная стоимость — почти 5 миллиардов рублей. Здесь регион планирует воспользоваться финансовым механизмом от правительства РФ — казначейским инфраструктурным кредитом, занимаемся сейчас заявкой", - написал Русских.
Губернатор добавил, что обсуждал эту тему с Путиным во время недавней встречи. Глава региона выразил уверенность, что поддержка президента поможет ускорить решение вопроса с общественным транспортом.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Путин пообещал обсудить вопрос общественного транспорта в Ульяновске
