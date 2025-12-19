Ульяновская область планирует обновить общественный транспорт

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Ульяновская область планирует закупить новый общественный транспорт за счет средств казначейского кредита, регион готовит соответствующую заявку, сообщил глава области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Вопрос об обновлении общественного транспорта в Ульяновске задал местный журналист во время прямой линии президента РФ Владимира Путина.
"На прямой линии прозвучала важная для нашего региона тема: общественный транспорт. Проблеме больше 20 лет. Сейчас необходимо закупить порядка 300 единиц общественного транспорта. Оценочная стоимость — почти 5 миллиардов рублей. Здесь регион планирует воспользоваться финансовым механизмом от правительства РФ — казначейским инфраструктурным кредитом, занимаемся сейчас заявкой", - написал Русских.
Губернатор добавил, что обсуждал эту тему с Путиным во время недавней встречи. Глава региона выразил уверенность, что поддержка президента поможет ускорить решение вопроса с общественным транспортом.