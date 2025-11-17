В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отражена атака вражеских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор Алексей Русских.

Отмечается, что на месте падения обломков работают спецслужбы. Кроме того, электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.