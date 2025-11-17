Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 17.11.2025
В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию
В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию
Отражена атака вражеских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 17.11.2025
В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию

В Вешкаймском районе Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отражена атака вражеских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, жертв и пострадавших нет, сообщает губернатор Алексей Русских.
"Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте падения обломков работают спецслужбы. Кроме того, электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.
