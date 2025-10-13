Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уровень бедности в Ульяновской области за пять лет снизился с 15% до 9,3% благодаря социальным контрактам, в рамках которых людям помогают найти работу, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Русских.

"Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку. То есть мы проанализировали, какие наиболее эффективные социальные контракты. Конечно, в большей степени в сельской местности, это все, что касается сельского производства. Это те, кто держит скотину, производит молочные продукты, сыр... Очень много ремесленников у нас", - пояснил губернатор.