Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских
15:09 13.10.2025
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских
Уровень бедности в Ульяновской области за пять лет снизился с 15% до 9,3% благодаря социальным контрактам, в рамках которых людям помогают найти работу, доложил РИА Новости, 13.10.2025
ульяновская область
россия
владимир путин
алексей русских
ульяновская область, россия, владимир путин, алексей русских
Ульяновская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Русских
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских

Ульяновский губернатор доложил президенту о снижении уровня бедности в регионе

Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уровень бедности в Ульяновской области за пять лет снизился с 15% до 9,3% благодаря социальным контрактам, в рамках которых людям помогают найти работу, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Русских.
«
"Мы серьезно работаем над снижением уровня бедности. За последние пять лет уровень снизился с 15% до 9,3. В этом, конечно, очень большое подспорье было оказано благодаря социальным контрактам. Их у нас в регионе заключено 11,5 тысячи", - доложил Русских президенту.
Путин в свою очередь поинтересовался, где именно люди работают по социальным контрактам.
"Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку. То есть мы проанализировали, какие наиболее эффективные социальные контракты. Конечно, в большей степени в сельской местности, это все, что касается сельского производства. Это те, кто держит скотину, производит молочные продукты, сыр... Очень много ремесленников у нас", - пояснил губернатор.
"Хорошо", - сказал Путин.
Ульяновская областьРоссияВладимир ПутинАлексей Русских
 
 
