https://ria.ru/20251013/bednost-2048023377.html
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских - РИА Новости, 13.10.2025
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских
Уровень бедности в Ульяновской области за пять лет снизился с 15% до 9,3% благодаря социальным контрактам, в рамках которых людям помогают найти работу, доложил РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:09:00+03:00
2025-10-13T15:09:00+03:00
2025-10-13T17:52:00+03:00
ульяновская область
россия
владимир путин
алексей русских
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047952088_0:156:3072:1883_1920x0_80_0_0_b26ab93cac4d19a2563b6af0a11f201d.jpg
https://ria.ru/20250620/bednost-2024274633.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047952088_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_ad95f658a0efa3832a0fcfd89266056a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, россия, владимир путин, алексей русских
Ульяновская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Русских
Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9,3%, заявил Русских
Ульяновский губернатор доложил президенту о снижении уровня бедности в регионе
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уровень бедности в Ульяновской области за пять лет снизился с 15% до 9,3% благодаря социальным контрактам, в рамках которых людям помогают найти работу, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Русских.
«
"Мы серьезно работаем над снижением уровня бедности. За последние пять лет уровень снизился с 15% до 9,3. В этом, конечно, очень большое подспорье было оказано благодаря социальным контрактам. Их у нас в регионе заключено 11,5 тысячи", - доложил Русских
президенту.
Путин
в свою очередь поинтересовался, где именно люди работают по социальным контрактам.
"Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку. То есть мы проанализировали, какие наиболее эффективные социальные контракты. Конечно, в большей степени в сельской местности, это все, что касается сельского производства. Это те, кто держит скотину, производит молочные продукты, сыр... Очень много ремесленников у нас", - пояснил губернатор.
"Хорошо", - сказал Путин.