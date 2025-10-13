https://ria.ru/20251013/dohody-2048024386.html
Губернатор Ульяновской области рассказал о росте доходов региона
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Доходы Ульяновской области, несмотря на некоторое снижение темпов роста, ожидаются по итогам 2025 года на уровне 104 миллиардов рублей, что превысит прошлогодний показатель в 97 миллиардов рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, по словам которого рост доходов консолидированного бюджета региона является гордостью.
«
"В 2021 году собственные доходы были 63 миллиарда (рублей – ред.), в 2024-м – 97 (миллиардов рублей – ред.), то есть прирост составил более 30 миллиардов. Оценка 2025 года – 104 (миллиарда рублей – ред.). Конечно, в 2025 году темп немножко у нас замедлился в связи с тем, что ставка по кредитам большая, это серьезным образом сказывается на экономике предприятий", - сказал Русских
.
По его мнению, такой серьезный рост произошел благодаря системной работе над поддержкой промышленного производства.
"Все доходы нашего бюджета только от промышленных предприятий. У нас нефти и газа нет, соответственно, мы развиваем промышленный сектор", - уточнил Русских.
В ответ на это Путин
обратил внимание на большой госдолг Ульяновской области
и просил сосредоточиться на доле дорогих коммерческих кредитов.
"Да, к сожалению, кредиты дорогие. Но пока что нам не удается в этой части поправить, но мы все для этого будем делать, и ваше поручение будет исполнено", - заверил президента РФ
губернатор.