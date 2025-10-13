Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ульяновской области рассказал о росте доходов региона
15:53 13.10.2025 (обновлено: 17:56 13.10.2025)
Губернатор Ульяновской области рассказал о росте доходов региона
Доходы Ульяновской области, несмотря на некоторое снижение темпов роста, ожидаются по итогам 2025 года на уровне 104 миллиардов рублей, что превысит... РИА Новости, 13.10.2025
экономика, ульяновская область, россия, алексей русских, владимир путин
Экономика, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Владимир Путин
Губернатор Ульяновской области рассказал о росте доходов региона

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Доходы Ульяновской области, несмотря на некоторое снижение темпов роста, ожидаются по итогам 2025 года на уровне 104 миллиардов рублей, что превысит прошлогодний показатель в 97 миллиардов рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, по словам которого рост доходов консолидированного бюджета региона является гордостью.
«
"В 2021 году собственные доходы были 63 миллиарда (рублей – ред.), в 2024-м – 97 (миллиардов рублей – ред.), то есть прирост составил более 30 миллиардов. Оценка 2025 года – 104 (миллиарда рублей – ред.). Конечно, в 2025 году темп немножко у нас замедлился в связи с тем, что ставка по кредитам большая, это серьезным образом сказывается на экономике предприятий", - сказал Русских.
По его мнению, такой серьезный рост произошел благодаря системной работе над поддержкой промышленного производства.
"Все доходы нашего бюджета только от промышленных предприятий. У нас нефти и газа нет, соответственно, мы развиваем промышленный сектор", - уточнил Русских.
В ответ на это Путин обратил внимание на большой госдолг Ульяновской области и просил сосредоточиться на доле дорогих коммерческих кредитов.
"Да, к сожалению, кредиты дорогие. Но пока что нам не удается в этой части поправить, но мы все для этого будем делать, и ваше поручение будет исполнено", - заверил президента РФ губернатор.
