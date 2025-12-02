Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских, на ней обсудили итоги работы делегации Тульской области в Ульяновске и наметили планы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Миляев поблагодарил Русских за радушный прием, а также за вклад в развитие сотрудничества между регионами. Он выразил уверенность, что это будет способствовать расширению взаимодействия между регионами.

"Перспективы и возможности для сотрудничества между нашими промышленными предприятиями велики, в этой части мы будем работать и дальше", – сказал приводит пресс-служба слова главы региона.

Делегация Тульской области посетила ряд предприятий и социально важных объектов: Симаз, Автодом, Ульяновский патронный завод, Портовую особую экономическую зону, спортивные, социальные и медицинские объекты. Губернатор Тульской области отметил перспективы региона в расширении промышленной кооперации с предприятиями Ульяновской области в сфере авиастроения, станкостроения и приборостроения.

Тульские предприятия взаимодействуют более чем с десятью компаниями Ульяновской области. Налажена совместная работа в оборонном секторе, а также по линии поставок медицинских изделий на завод Автодом, выпускающий спецавтомобили на базе УАЗ и Соллерс. В рамках работы делегации компания "ВеАл" договорилась с УАЗом и Ульяновским моторным заводом о поставке образцов своей продукции.

Два тульских перевозчика "Тулгорэлектротранс" и "ИРБИС" провели успешные переговоры с компанией "Симаз" по вопросу покупки низкопольных автобусов. Достигнута договоренность о покупке шести автобусов до конца этого года и еще 30 единиц — до 1 марта 2026 года.

Еще одно направление – сотрудничество в сфере композитных материалов. В Тульской области действует инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". В рамках посещения портовой особой экономической зоны "Ульяновск" представители делегации Тульской области наметили сотрудничество с руководством компаний Гален и ПРОМТЕХ-Ульяновск по поводу потенциального сотрудничества с ИНТЦ "Композитная долина".

"На примере вашего региона знаем, как отрасль композитного производства влияет на развитие региона. Мы заинтересованы в совместном развитии и готовы предложить вашим компаниям, связанным с производством композитных материалов, сотрудничество по линии Композитной долины в части использования льгот ИНТЦ на научно-исследовательские разработки", – сказал Миляев.

Кроме того, в рамках визита члены делегации региона посетили ряд медицинских, социальных и спортивных учреждений Ульяновской области.

Миляев подчеркнул, что визит тульской делегации в Ульяновскую область в первую очередь направлен на дальнейшее развитие межрегионального взаимодействия. В присутствии глав двух регионов были подписаны три соглашения о сотрудничестве в сфере креативных индустрий, подготовки кадров, а также инвестиционной деятельности.

Так, договор между Корпоративным Университетом Ульяновской Области и Центром информационных технологий Тульской области направлен на развитие кадрового потенциала, разработку совместных образовательных программ и их реализацию, совместное проведение семинаров, конференций, форумов, стратегических сессий и других учебных и научных мероприятий.

Также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Оно закладывает основу для обмена передовыми практиками поддержки творческих предпринимателей и формирования профильной инфраструктуры поддержки. Основная цель — повысить креативный потенциал регионов. Документ подписали заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова и исполнительный директор общественно полезного фонда "Фонд креативных индустрий Ульяновской области" Елена Давыдова.

Кроме того, было подписано соглашение в сфере инвестиционной деятельности. Документ направлен на укрепление межрегионального взаимодействия, развитие промышленной кооперации и создание благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает формирование устойчивых производственных, технологических и торгово-экономических связей между предприятиями двух регионов, в том числе резидентами ОЭЗ ППТ "Узловая" и портовой ОЭЗ "Ульяновск".