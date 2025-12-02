Рейтинг@Mail.ru
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
Тульская область
 
14:09 02.12.2025
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области - РИА Новости, 02.12.2025
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских, на ней обсудили итоги работы делегации Тульской области в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:09:00+03:00
2025-12-02T14:09:00+03:00
тульская область
ульяновская область
тульская область
ульяновск
алексей русских
соллерс
ульяновский автомобильный завод (уаз)
дмитрий миляев
ульяновская область, тульская область, ульяновск, алексей русских, соллерс, ульяновский автомобильный завод (уаз), дмитрий миляев
Тульская область, Ульяновская область, Тульская область, Ульяновск, Алексей Русских, Соллерс, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Дмитрий Миляев
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области

Губернатор Тульской области Миляев встретился с коллегой из Ульяновской области

Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских, на ней обсудили итоги работы делегации Тульской области в Ульяновске и наметили планы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Миляев поблагодарил Русских за радушный прием, а также за вклад в развитие сотрудничества между регионами. Он выразил уверенность, что это будет способствовать расширению взаимодействия между регионами.
"Перспективы и возможности для сотрудничества между нашими промышленными предприятиями велики, в этой части мы будем работать и дальше", – сказал приводит пресс-служба слова главы региона.
Делегация Тульской области посетила ряд предприятий и социально важных объектов: Симаз, Автодом, Ульяновский патронный завод, Портовую особую экономическую зону, спортивные, социальные и медицинские объекты. Губернатор Тульской области отметил перспективы региона в расширении промышленной кооперации с предприятиями Ульяновской области в сфере авиастроения, станкостроения и приборостроения.
Тульские предприятия взаимодействуют более чем с десятью компаниями Ульяновской области. Налажена совместная работа в оборонном секторе, а также по линии поставок медицинских изделий на завод Автодом, выпускающий спецавтомобили на базе УАЗ и Соллерс. В рамках работы делегации компания "ВеАл" договорилась с УАЗом и Ульяновским моторным заводом о поставке образцов своей продукции.
Два тульских перевозчика "Тулгорэлектротранс" и "ИРБИС" провели успешные переговоры с компанией "Симаз" по вопросу покупки низкопольных автобусов. Достигнута договоренность о покупке шести автобусов до конца этого года и еще 30 единиц — до 1 марта 2026 года.
Еще одно направление – сотрудничество в сфере композитных материалов. В Тульской области действует инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". В рамках посещения портовой особой экономической зоны "Ульяновск" представители делегации Тульской области наметили сотрудничество с руководством компаний Гален и ПРОМТЕХ-Ульяновск по поводу потенциального сотрудничества с ИНТЦ "Композитная долина".
"На примере вашего региона знаем, как отрасль композитного производства влияет на развитие региона. Мы заинтересованы в совместном развитии и готовы предложить вашим компаниям, связанным с производством композитных материалов, сотрудничество по линии Композитной долины в части использования льгот ИНТЦ на научно-исследовательские разработки", – сказал Миляев.
Кроме того, в рамках визита члены делегации региона посетили ряд медицинских, социальных и спортивных учреждений Ульяновской области.
Миляев подчеркнул, что визит тульской делегации в Ульяновскую область в первую очередь направлен на дальнейшее развитие межрегионального взаимодействия. В присутствии глав двух регионов были подписаны три соглашения о сотрудничестве в сфере креативных индустрий, подготовки кадров, а также инвестиционной деятельности.
Так, договор между Корпоративным Университетом Ульяновской Области и Центром информационных технологий Тульской области направлен на развитие кадрового потенциала, разработку совместных образовательных программ и их реализацию, совместное проведение семинаров, конференций, форумов, стратегических сессий и других учебных и научных мероприятий.
Также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Оно закладывает основу для обмена передовыми практиками поддержки творческих предпринимателей и формирования профильной инфраструктуры поддержки. Основная цель — повысить креативный потенциал регионов. Документ подписали заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова и исполнительный директор общественно полезного фонда "Фонд креативных индустрий Ульяновской области" Елена Давыдова.
Кроме того, было подписано соглашение в сфере инвестиционной деятельности. Документ направлен на укрепление межрегионального взаимодействия, развитие промышленной кооперации и создание благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает формирование устойчивых производственных, технологических и торгово-экономических связей между предприятиями двух регионов, в том числе резидентами ОЭЗ ППТ "Узловая" и портовой ОЭЗ "Ульяновск".
"Тульская область открыта для сотрудничества с Ульяновской областью в сфере торговли, промышленной и производственной кооперации, социальной сфере, культуре, спорте, туризме, других гуманитарных направлениях. Убежден, что впереди у нас много направлений для налаживания продуктивного взаимодействия, внутренней межрегиональной кооперации. Главное — иметь возможность ими воспользоваться", – подытожил Миляев.
Тульская областьУльяновская областьТульская областьУльяновскАлексей РусскихСоллерсУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Дмитрий Миляев
 
 
