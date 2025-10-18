Ульяновский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

"По сегодняшней атаке дронов на подстанцию в Вешкаймском районе. Благодаря слаженной работе средств ПВО и всех оперативных служб удалось избежать серьезных разрушений. Жертв нет, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар и восстановить работу подстанции", - написал губернатор.

Глава региона добавил, что каждые два часа заслушивает доклад о ситуации от местных властей и представителей силовых ведомств. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы. Также в район выехал заместитель губернатора Владимир Разумков, планируется провести районное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.