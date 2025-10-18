Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/bpla-2049129380.html
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:15:00+03:00
2025-10-18T19:15:00+03:00
происшествия
ульяновская область
алексей русских
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg
https://ria.ru/20251018/pvo-2049125419.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_4e72a3116e7a2948abc16ecbf4f94422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Алексей Русских
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА

Разумков: после атаки БПЛА в Ульяновской области нет существенных повреждений

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Fotolia / myskina6
Вид Ульяновска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство региона со ссылкой на замгубернатора Владимира Разумкова.
Ранее Центр управления регионом сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь с 17 на 18 октября была атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что пожар был локализован в кратчайшие сроки, работа подстанции была восстановлена. В результате происшествия жертв нет.
"По поручению главы региона работаю в Вешкаймском районе. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме, проводятся ремонтные работы. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет", - сообщил Разумков.
Замгубернатора добавил, что на месте провели комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обсудили взаимодействие с силовыми структурами. Все службы жизнеобеспечения работают в особом режиме, отметил Разумков.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя областями
Вчера, 18:38
 
ПроисшествияУльяновская областьАлексей Русских
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала