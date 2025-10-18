В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА

"По поручению главы региона работаю в Вешкаймском районе. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме, проводятся ремонтные работы. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет", - сообщил Разумков.