В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство... РИА Новости, 18.10.2025
В Ульяновской области не выявили существенных повреждений после атаки БПЛА
САМАРА, 18 окт - РИА Новости.
Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство
региона со ссылкой на замгубернатора Владимира Разумкова.
Ранее Центр управления регионом сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь с 17 на 18 октября была атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
отметил, что пожар был локализован в кратчайшие сроки, работа подстанции была восстановлена. В результате происшествия жертв нет.
"По поручению главы региона работаю в Вешкаймском районе. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме, проводятся ремонтные работы. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет", - сообщил Разумков.
Замгубернатора добавил, что на месте провели комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обсудили взаимодействие с силовыми структурами. Все службы жизнеобеспечения работают в особом режиме, отметил Разумков.