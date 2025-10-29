https://ria.ru/20251029/pvo-2051353008.html
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА
В Ульяновской области отразили налет дронов противника, сообщил глава региона Алексей Русских в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области