В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 29.10.2025 (обновлено: 03:27 29.10.2025)
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА - РИА Новости, 29.10.2025
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА
В Ульяновской области отразили налет дронов противника, сообщил глава региона Алексей Русских в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новоспасский район
ульяновская область
алексей русских
новоспасский район
ульяновская область
2025
Военнослужащие в пункте боевого управления
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Ульяновской области отразили налет дронов противника, сообщил глава региона Алексей Русских в Telegram-канале.
Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы", — написал он.
Власти провели штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На место отправился замгубернатора Владимир Разумков.
Специальная военная операция на Украине
 
 
