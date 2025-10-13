Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи

В Ульяновской области перезапустили все предприятия портовой ОЭЗ

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все предприятия портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновской области, которые остановили работу после ухода иностранных инвесторов, перезапущены, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.

В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который рассказал, что с введением санкций иностранные инвесторы, по привлечению которых была проведена большая работа, покинули действующую в регионе портовую особую экономическую зону.

"Мы в течение года практически все заводы запустили. Предприятия нашли новых собственников, регион в этом активно помогал. И самое последнее предприятие, которое мы в прошлом году запустили, – это завод Bridgestone, пришла компания "Севергрупп". В кратчайшие сроки производство было запущено. На это потребовались, конечно, большие ресурсы, и большая работа была проведена. Но на сегодняшний день у нас нет ни одного предприятия, которое бы "стояло", у нас все производства работают", - сказал Русских

Он отметил, что даже в период простоя предприятий заработная плата там выплачивалась.