В Ульяновской области перезапустили все предприятия портовой ОЭЗ
В Ульяновской области перезапустили все предприятия портовой ОЭЗ - РИА Новости, 13.10.2025
В Ульяновской области перезапустили все предприятия портовой ОЭЗ
Все предприятия портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновской области, которые остановили работу после ухода иностранных инвесторов, перезапущены,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:50:00+03:00
2025-10-13T14:50:00+03:00
2025-10-13T17:44:00+03:00
В Ульяновской области перезапустили все предприятия портовой ОЭЗ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все предприятия портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновской области, которые остановили работу после ухода иностранных инвесторов, перезапущены, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Алексей Русских.
В понедельник глава государства принял с докладом ульяновского губернатора, который рассказал, что с введением санкций иностранные инвесторы, по привлечению которых была проведена большая работа, покинули действующую в регионе портовую особую экономическую зону.
"Мы в течение года практически все заводы запустили. Предприятия нашли новых собственников, регион в этом активно помогал. И самое последнее предприятие, которое мы в прошлом году запустили, – это завод Bridgestone, пришла компания "Севергрупп". В кратчайшие сроки производство было запущено. На это потребовались, конечно, большие ресурсы, и большая работа была проведена. Но на сегодняшний день у нас нет ни одного предприятия, которое бы "стояло", у нас все производства работают", - сказал Русских
.
Он отметил, что даже в период простоя предприятий заработная плата там выплачивалась.
"В этом ключе мы все восстановили и даже приумножили", - добавил Русских.