https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884281240.html

Важное в туризме за неделю: непогода на курортах, спасение отдыхающих

Важное в туризме за неделю: непогода на курортах, спасение отдыхающих - РИА Новости, 15.07.2023

Важное в туризме за неделю: непогода на курортах, спасение отдыхающих

Непогода на российских и европейских курортах, остановка деятельности одного из старейших отечественных туроператоров и анонс строительства курортов на пяти... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:07

2023-07-15T06:07

2023-07-15T06:07

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

отдых в россии

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Непогода на российских и европейских курортах, остановка деятельности одного из старейших отечественных туроператоров и анонс строительства курортов на пяти морях – главные отраслевые события недели. Новые направления, правила визитов и ограничения для туристов, о которых стало известно в последние семь дней, — в дайджесте РИА Новости.Завершилась главная история прошлой недели: пугающие отдыхающих огромные очереди у Крымского моста почти исчезли. Ко вторнику проезда ожидали всего 85 машин. Еще неделю назад пробка со стороны Кубани достигала 13 километров.Теперь куда больше проблем туристам создает непогода. Так, в Сочи из-за ливней 9 июля закрывали пляжи. Они возобновили работу только 13 июля. Также в начале недели приходилось вносить коррективы в работу аэропорта. Были перекрыты несколько участков трассы Джубга-Сочи. Рекордная жара накрыла и европейские курорты, температура воздуха в Италии, Испании и Франции стремится к 48 градусам.Спасатели всю неделю активно вызволяли туристов из неприятностей. Так, с горы Эльбрус им пришлось спускать гостей из Белоруссии, запросивших помощь. В Северной Осетии спасли сорвавшихся со склона отдыхающих. В Пермском крае сотрудники МЧС искали пропавшую группу в составе 22 туристов, все они оказались живы и здоровы.Крупнейший туроператор "Веди Групп" объявил о прекращении деятельности. Компания проработала более 20 лет и специализировалась на путешествиях в Европу, которые сейчас крайне затруднены.Процедура получения шенгена станет сложнее. Консульства Испании в России увеличили сроки рассмотрения заявлений на визы до 45 дней.Еще одно не самое позитивное известие: на Бали всех иностранных туристов с 2024 года обяжут платить налог в 150 тысяч рупий, то есть около десяти долларов.Теперь – хорошие новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году в России появятся курорты на побережьях пяти морей.Посол России в Венесуэле анонсировал возможность оплаты картой "Мир" на острове Маргарита.Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июня 2024 года. На китайский остров Хайнань планируется запустить прямые рейсы. Также анонсированы прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Алжир.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html

сочи

эльбрус

россия

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), отдых в россии