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Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года - РИА Новости, 12.07.2023
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19:03 12.07.2023 (обновлено: 19:09 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/myanma-1883833448.html
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года - РИА Новости, 12.07.2023
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года
Безвизовый въезд на срок до 30 дней разрешен для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму, до 30 июня 2024 года, заявили в среду в консульском... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:03
2023-07-12T19:09
новости - туризм
мьянма
россия
янгон (город)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Безвизовый въезд на срок до 30 дней разрешен для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму, до 30 июня 2024 года, заявили в среду в консульском департаменте МИД России. "С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо", - говорится в сообщении в телеграм-канале консульского департамента МИД. В МИД отметили, что с 1 июля 2023 года граждане России имеют возможность оформить специальную туристическую визу, которая выдаётся на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утверждённого министерством отелей и туризма Мьянмы. Виза может быть двухкратной или многократной в зависимости от длительности периода бронирования, действует до 6 месяцев, в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней — многократной. "Стоимость двукратной визы составляет 55 долларов США, многократной — 85 долларов США", - указали в консульском отделе. В МИД добавили, что более подробную информацию можно получить в посольстве Мьянмы в Москве.
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новости - туризм, мьянма, россия, янгон (город)
Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Янгон (город)
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд до 30 июня 2024 года

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июня 2024 года

© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / f11photo
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Безвизовый въезд на срок до 30 дней разрешен для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму, до 30 июня 2024 года, заявили в среду в консульском департаменте МИД России.
"С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо", - говорится в сообщении в телеграм-канале консульского департамента МИД.
В МИД отметили, что с 1 июля 2023 года граждане России имеют возможность оформить специальную туристическую визу, которая выдаётся на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утверждённого министерством отелей и туризма Мьянмы. Виза может быть двухкратной или многократной в зависимости от длительности периода бронирования, действует до 6 месяцев, в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней — многократной.
«
"Стоимость двукратной визы составляет 55 долларов США, многократной — 85 долларов США", - указали в консульском отделе.
В МИД добавили, что более подробную информацию можно получить в посольстве Мьянмы в Москве.
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