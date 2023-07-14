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Из Петербурга станет проще добираться в Европу - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
12:30 14.07.2023 (обновлено: 13:32 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/peterburg-1884162233.html
Из Петербурга станет проще добираться в Европу
Из Петербурга станет проще добираться в Европу - РИА Новости, 14.07.2023
Из Петербурга станет проще добираться в Европу
Авиакомпания Air Algerie откроет с 27 июля рейсы из Санкт-Петербурга в Алжир, которыми воспользуются в основном деловые пассажиры и туристы, которые со... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:30
2023-07-14T13:32
туризм
новости - туризм
алжир (провинция)
air algerie
пулково (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
boeing 737-800
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Авиакомпания Air Algerie откроет с 27 июля рейсы из Санкт-Петербурга в Алжир, которыми воспользуются в основном деловые пассажиры и туристы, которые со стыковками летят в Европу, сообщает АТОР."С 27 июля из аэропорта "Пулково" впервые запускаются прямые рейсы в Алжир. Авиакомпания Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Отмечается, что благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 75 направлений в Европе, а также странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.Так, перелет из Санкт-Петербурга в Париж через Алжир обойдется от 48 тысяч рублей. Время в пути – от 12 часов. Также по четвергам доступны транзитные рейсы через Алжир в Ниццу. Стоимость – от 45 тысяч рублей, время в пути – 14,5 часа.По вторникам и четвергам с удобной трехчасовой стыковкой можно улететь из Петербурга в Рим. Общее время в пути – 10 часов 15 минут. Почти такая же ситуация с рейсами через Алжир в Милан: туда также за 10 часов 15 минут с аналогичной по времени стыковкой можно будет улететь по вторникам за 48,5 тысячи рублей.Также за 45 тысяч рублей можно добраться из Петербурга в Барселону через Алжир. Цены ниже, чем на альтернативные варианты, а стыковка короче. Хотя тоже длинная – 9 часов.
https://ria.ru/20230713/kitay-1883955671.html
алжир (провинция)
санкт-петербург
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новости - туризм, алжир (провинция), air algerie, пулково (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 737-800, санкт-петербург, европа
Туризм, Новости - Туризм, Алжир (провинция), Air Algerie, Пулково (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Boeing 737-800, Санкт-Петербург, Европа
Из Петербурга станет проще добираться в Европу

Из Петербурга появятся новые рейсы в Европу благодаря авиакомпании Air Algerie

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Авиакомпания Air Algerie откроет с 27 июля рейсы из Санкт-Петербурга в Алжир, которыми воспользуются в основном деловые пассажиры и туристы, которые со стыковками летят в Европу, сообщает АТОР.
"С 27 июля из аэропорта "Пулково" впервые запускаются прямые рейсы в Алжир. Авиакомпания Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Отмечается, что благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 75 направлений в Европе, а также странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
Так, перелет из Санкт-Петербурга в Париж через Алжир обойдется от 48 тысяч рублей. Время в пути – от 12 часов. Также по четвергам доступны транзитные рейсы через Алжир в Ниццу. Стоимость – от 45 тысяч рублей, время в пути – 14,5 часа.
По вторникам и четвергам с удобной трехчасовой стыковкой можно улететь из Петербурга в Рим. Общее время в пути – 10 часов 15 минут. Почти такая же ситуация с рейсами через Алжир в Милан: туда также за 10 часов 15 минут с аналогичной по времени стыковкой можно будет улететь по вторникам за 48,5 тысячи рублей.
Также за 45 тысяч рублей можно добраться из Петербурга в Барселону через Алжир. Цены ниже, чем на альтернативные варианты, а стыковка короче. Хотя тоже длинная – 9 часов.
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ТуризмНовости - ТуризмАлжир (провинция)Air AlgerieПулково (аэропорт)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Boeing 737-800Санкт-ПетербургЕвропа
 
 
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