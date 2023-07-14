Европейские курорты накрыла рекордная жара
Курорты Италии, Испании, Франции накрыла рекордная жара
© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
© AP Photo / Andrew Medichini
Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии зафиксирован резкий подъем дневных и ночных температур на фоне того, что эксперты называют "интенсивным и продолжительным периодом жары". Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений в мире. По его прогнозам, в июле температурные рекорды в Европе могут быть обновлены.
В Италии рекордную волну тепла символично назвали "Цербером" – в честь трехголового монстра, охраняющего врата ада.
Высший уровень метеоопасности введен в десяти итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Болонью. В столице на этой неделе было 38 градусов. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина, а несколько туристов получили тепловые удары. Власти выпустили предупреждения с рекомендациями оставаться в помещении, избегать обезвоживания и употребления алкоголя.
В городах с большим числом гостей устанавливают специальные охлаждающие "палатки" рядом с основными достопримечательностями. В них есть кондиционеры, бесплатная вода и медицинские работники, готовые помочь при тепловом ударе. Труднее всего будет туристам на Сицилии и Сардинии, где по прогнозам столбик термометра поднимется до отметки в 48 градусов.
В Испании в течение нескольких дней днем было 45 градусов. В регионе Эстремадура 11 июля столбики термометров показали 60 градусов. Было так жарко, что тепловая карта, сделанная с помощью спутника, на которой палящие температуры отмечены красным цветом, стала черной.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Жарко и во Франции. На юго-востоке страны - 38 градусов, и по прогнозам Météo-France, это еще не предел в этом сезоне.
По прогнозам Афинской национальной обсерватории, в некоторых частях Греции температура может подняться до 45 градусов, тогда как в среднем в этой время года она обычно держится на отметке в 32 градуса.
В ближайшие две недели на юге Европы легче не станет. На смену "Церберу" придет "Харон": итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна тепла, названная в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру до 40 градусов, в Риме – до 43 градусов.