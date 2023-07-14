https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884169923.html

Европейские курорты накрыла рекордная жара

Европейские курорты накрыла рекордная жара - РИА Новости, 14.07.2023

Европейские курорты накрыла рекордная жара

Туристы на европейских курортах страдают от изнуряющей жары, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:28

2023-07-14T14:28

2023-07-14T14:28

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Туристы на европейских курортах страдают от изнуряющей жары, сообщает АТОР.Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии зафиксирован резкий подъем дневных и ночных температур на фоне того, что эксперты называют "интенсивным и продолжительным периодом жары". Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений в мире. По его прогнозам, в июле температурные рекорды в Европе могут быть обновлены.В Италии рекордную волну тепла символично назвали "Цербером" – в честь трехголового монстра, охраняющего врата ада.Высший уровень метеоопасности введен в десяти итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Болонью. В столице на этой неделе было 38 градусов. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина, а несколько туристов получили тепловые удары. Власти выпустили предупреждения с рекомендациями оставаться в помещении, избегать обезвоживания и употребления алкоголя.В городах с большим числом гостей устанавливают специальные охлаждающие "палатки" рядом с основными достопримечательностями. В них есть кондиционеры, бесплатная вода и медицинские работники, готовые помочь при тепловом ударе. Труднее всего будет туристам на Сицилии и Сардинии, где по прогнозам столбик термометра поднимется до отметки в 48 градусов.В Испании в течение нескольких дней днем было 45 градусов. В регионе Эстремадура 11 июля столбики термометров показали 60 градусов. Было так жарко, что тепловая карта, сделанная с помощью спутника, на которой палящие температуры отмечены красным цветом, стала черной.Ожидается, что на следующей неделе в Испании будет около 40 градусов на востоке и юге страны, в частности, в Валенсии и Каталонии.Жарко и во Франции. На юго-востоке страны - 38 градусов, и по прогнозам Météo-France, это еще не предел в этом сезоне.По прогнозам Афинской национальной обсерватории, в некоторых частях Греции температура может подняться до 45 градусов, тогда как в среднем в этой время года она обычно держится на отметке в 32 градуса.В ближайшие две недели на юге Европы легче не станет. На смену "Церберу" придет "Харон": итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна тепла, названная в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру до 40 градусов, в Риме – до 43 градусов.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, испания, франция, италия, ассоциация туроператоров россии (атор)