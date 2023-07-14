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Европейские курорты накрыла рекордная жара - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
14:28 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884169923.html
Европейские курорты накрыла рекордная жара
Европейские курорты накрыла рекордная жара - РИА Новости, 14.07.2023
Европейские курорты накрыла рекордная жара
Туристы на европейских курортах страдают от изнуряющей жары, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:28
2023-07-14T14:28
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Туристы на европейских курортах страдают от изнуряющей жары, сообщает АТОР.Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии зафиксирован резкий подъем дневных и ночных температур на фоне того, что эксперты называют "интенсивным и продолжительным периодом жары". Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений в мире. По его прогнозам, в июле температурные рекорды в Европе могут быть обновлены.В Италии рекордную волну тепла символично назвали "Цербером" – в честь трехголового монстра, охраняющего врата ада.Высший уровень метеоопасности введен в десяти итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Болонью. В столице на этой неделе было 38 градусов. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина, а несколько туристов получили тепловые удары. Власти выпустили предупреждения с рекомендациями оставаться в помещении, избегать обезвоживания и употребления алкоголя.В городах с большим числом гостей устанавливают специальные охлаждающие "палатки" рядом с основными достопримечательностями. В них есть кондиционеры, бесплатная вода и медицинские работники, готовые помочь при тепловом ударе. Труднее всего будет туристам на Сицилии и Сардинии, где по прогнозам столбик термометра поднимется до отметки в 48 градусов.В Испании в течение нескольких дней днем было 45 градусов. В регионе Эстремадура 11 июля столбики термометров показали 60 градусов. Было так жарко, что тепловая карта, сделанная с помощью спутника, на которой палящие температуры отмечены красным цветом, стала черной.Ожидается, что на следующей неделе в Испании будет около 40 градусов на востоке и юге страны, в частности, в Валенсии и Каталонии.Жарко и во Франции. На юго-востоке страны - 38 градусов, и по прогнозам Météo-France, это еще не предел в этом сезоне.По прогнозам Афинской национальной обсерватории, в некоторых частях Греции температура может подняться до 45 градусов, тогда как в среднем в этой время года она обычно держится на отметке в 32 градуса.В ближайшие две недели на юге Европы легче не станет. На смену "Церберу" придет "Харон": итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна тепла, названная в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру до 40 градусов, в Риме – до 43 градусов.
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новости - туризм, туризм, испания, франция, италия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Испания, Франция, Италия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Европейские курорты накрыла рекордная жара

Курорты Италии, Испании, Франции накрыла рекордная жара

© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Туристы на европейских курортах страдают от изнуряющей жары, сообщает АТОР.
Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии зафиксирован резкий подъем дневных и ночных температур на фоне того, что эксперты называют "интенсивным и продолжительным периодом жары". Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений в мире. По его прогнозам, в июле температурные рекорды в Европе могут быть обновлены.
В Италии рекордную волну тепла символично назвали "Цербером" – в честь трехголового монстра, охраняющего врата ада.
Высший уровень метеоопасности введен в десяти итальянских городах, включая Рим, Флоренцию и Болонью. В столице на этой неделе было 38 градусов. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина, а несколько туристов получили тепловые удары. Власти выпустили предупреждения с рекомендациями оставаться в помещении, избегать обезвоживания и употребления алкоголя.
© AFP 2023 / Jorge Guerrero Жара в Испании
Жара в Испании - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / Jorge Guerrero
Жара в Испании
В городах с большим числом гостей устанавливают специальные охлаждающие "палатки" рядом с основными достопримечательностями. В них есть кондиционеры, бесплатная вода и медицинские работники, готовые помочь при тепловом ударе. Труднее всего будет туристам на Сицилии и Сардинии, где по прогнозам столбик термометра поднимется до отметки в 48 градусов.
В Испании в течение нескольких дней днем было 45 градусов. В регионе Эстремадура 11 июля столбики термометров показали 60 градусов. Было так жарко, что тепловая карта, сделанная с помощью спутника, на которой палящие температуры отмечены красным цветом, стала черной.
Ожидается, что на следующей неделе в Испании будет около 40 градусов на востоке и юге страны, в частности, в Валенсии и Каталонии.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Жарко и во Франции. На юго-востоке страны - 38 градусов, и по прогнозам Météo-France, это еще не предел в этом сезоне.
По прогнозам Афинской национальной обсерватории, в некоторых частях Греции температура может подняться до 45 градусов, тогда как в среднем в этой время года она обычно держится на отметке в 32 градуса.
В ближайшие две недели на юге Европы легче не станет. На смену "Церберу" придет "Харон": итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна тепла, названная в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру до 40 градусов, в Риме – до 43 градусов.
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