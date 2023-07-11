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МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли
МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли - РИА Новости, 11.07.2023
МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли
Пропавшая в Пермском крае туристическая группа из 22 человек обнаружена, помощь медиков никому не требуется, подтвердило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:14
2023-07-11T13:14
2023-07-11T14:29
туризм
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае туристическая группа из 22 человек обнаружена, помощь медиков никому не требуется, подтвердило МЧС России в Telegram-канале.Ранее об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона."Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Поисковая операция завершена", - говорится в сообщении МЧС РФ.В настоящее время тургруппа на четырех катамаранах заканчивает маршрут, говорится в сообщении регионального ГУМЧС.
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли
МЧС: пропавшую в Пермском крае группу из 22 туристов нашли, все живы и здоровы