https://ria.ru/20230711/turisty-1883503919.html

МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли

МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли - РИА Новости, 11.07.2023

МЧС подтвердило, что пропавшую в Пермском крае тургруппу нашли

Пропавшая в Пермском крае туристическая группа из 22 человек обнаружена, помощь медиков никому не требуется, подтвердило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:14

2023-07-11T13:14

2023-07-11T14:29

туризм

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пропавшая в Пермском крае туристическая группа из 22 человек обнаружена, помощь медиков никому не требуется, подтвердило МЧС России в Telegram-канале.Ранее об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона."Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Поисковая операция завершена", - говорится в сообщении МЧС РФ.В настоящее время тургруппа на четырех катамаранах заканчивает маршрут, говорится в сообщении регионального ГУМЧС.

пермский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм