https://ria.ru/20230711/most-1883426316.html

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин - РИА Новости, 11.07.2023

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:25

2023-07-11T08:25

2023-07-11T08:27

туризм

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крымский мост

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 19.00 в понедельник в очереди находились 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около двух часов. "В очереди со стороны Тамани (на 7.00 мск) находится 85 транспортных средств", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html

керчь

краснодарский край

республика крым

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Ольга Фомченкова

керчь, краснодарский край, новости - туризм, республика крым, крымский мост