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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
08:25 11.07.2023 (обновлено: 08:27 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/most-1883426316.html
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин - РИА Новости, 11.07.2023
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:25
2023-07-11T08:27
туризм
керчь
краснодарский край
новости - туризм
республика крым
крымский мост
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 19.00 в понедельник в очереди находились 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около двух часов. "В очереди со стороны Тамани (на 7.00 мск) находится 85 транспортных средств", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html
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керчь, краснодарский край, новости - туризм, республика крым, крымский мост
Туризм, Керчь, Краснодарский край, Новости - Туризм, Республика Крым, Крымский мост
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 85 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани за 12 часов сократилась с 425 до 85 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на 19.00 в понедельник в очереди находились 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около двух часов.
«
"В очереди со стороны Тамани (на 7.00 мск) находится 85 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
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ТуризмКерчьКраснодарский крайНовости - ТуризмРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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